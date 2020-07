Leipziger Forscher: Menschen können ihre Haustiere mit Corona anstecken

Leipzig

Vermutungen und Hinweise gab es in den vergangenen Monaten immer wieder. Mittlerweile ist auch nachgewiesen, dass sich Haustiere mit dem neuen Coronavirus SARS-CoV-2 anstecken können. „Infektionen sind möglich“, sagt Professor Thomas Vahlenkamp, Direktor des Instituts für Virologie der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Leipzig. Betroffen seien weltweit Hunde, Katzen, Nerze und Frettchen, jedoch nur in niedrigen Fallzahlen, beruhigt der 56-Jähgrige. Haustierbesitzer könnten für ihre liebsten Vierbeiner zum Infektionsrisiko werden.

Menschen können Tiere anstecken

Während Übertragungen von Menschen auf Tiere unter anderem bei Tigern in einem New Yorker Zoo, in Deutschland, Belgien, Spanien, Frankreich und China beobachtet wurden, sei der umgekehrte Weg noch in keinem einzigen Fall nachzuweisen gewesen. „Infektionen standen immer im Zusammenhang mit einem humanen Fall“, sagt Vahlenkamp. Forscher des Harbin Veterinary Research Institute in China haben zudem unter Laborbedingungen Katzen und Hunde infiziert.

Hunde seien in allen bisher bekannten Fällen symptomfrei geblieben. Dagegen hätten Katzen unter Atemwegsbeschwerden und teilweise unter Durchfall gelitten. Ähnliche Beobachtungen seien auf Nerzfarmen in Dänemark und den Niederlande gemacht worden. Halter von mehreren Tieren sollten laut Vahlenkamp beachten, dass sich Katzen und Hunde auch untereinander anstecken können. Wer trotz sehr niedriger Fallzahlen auf Nummer sicher gehen will, könnte Katzen und Hunde unter anderem am Institut für Virologie der Universität Leipzig testen lassen. Die Kosten für Tests müssten von Haltern aber selbst getragen werden.

Von anzi