Leipziger Forscher starten Rassismus-Studie in Behörden

Leipzig/Berlin

Wie weit ist Rassismus in den staatlichen Institutionen Deutschlands verbreitet? Das soll jetzt ein Leipziger Forschungsteam im Auftrag des Bundesinnenministeriums herausfinden. Dazu startete das Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt (FGZ) am Freitag eine Studie mit dem Titel „Rassismus als Gefährdung des gesellschaftlichen Zusammenhalts im Kontext ausgewählter gesellschaftlich-institutioneller Bereiche“.

Federführend bei dieser Studie sind die beiden Professoren Dr. Gert Pickel und Dr. Matthias Middell von der Universität Leipzig. Unter ihrer Leitung sollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bis 2024 den möglichen Rassismus in Behörden auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene und sein Gefährdungspotenzial analysieren.

Behörden unter der Lupe

Um ein möglichst detailliertes Bild zu erhalten, untersuchen die Forscher in 22 Einzelprojekten an neun Standorten ein weit gefächertes Feld von Behörden. So sollen Wohnungs- und Arbeitsvermittlung, Gesundheitsämter, Ausländerbehörden, die Polizei, der Justizvollzug, die Extremismusprävention und Sportverbände unter die Lupe genommen werden. Laut FGZ wurden explizit diese Bereiche ausgewählt, weil sie in intensiven Kontakt mit einer großen Zahl von Bürgerinnen und Bürgern stünden und eine hohe Relevanz für die Wahrnehmung staatlichen Handelns inne hätten.

Behörden als Spiegelbild der Gesellschaft

Gemeinsam wollen die Forschenden des FGZ jetzt klären, inwieweit Rassismus in staatlichen Institutionen auftritt, Organisationen spaltet und den Zusammenhalt in der Gesellschaft gefährdet. „Der Umfang und die Art und Weise wie es zu Diskriminierungen in Institutionen kommt, hängt sehr stark davon ab, wie eigentlich in einer Gesellschaft Konsens gebildet wird und welche Schwerpunkte eine Gesellschaft bei der Konstituierung des Zusammenhalts setzt“, sagt Prof. Dr. Matthias Middell. Das FGZ untersuche nun, wie und auf welcher Grundlage man sich in Deutschland aber auch in Nachbargesellschaften, gesellschaftlichen Zusammenhalt vorstelle und lebe. „Dabei geht es ganz zentral um die Frage: Gehört die radikale Ablehnung von Rassismus zum gesellschaftlichen Konsens oder nicht?“, sagt der Studienleiter.

Leipziger Forscher erhalten Millionen-Unterstützung aus Berlin

Die Studie ist teil des Abschlussberichts und Maßnahmenkatalogs des Kabinettsausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus, den die Bundesregierung im Mai beschlossen hatte. Mit der Studie solle geklärt werden, inwieweit Rassismus in staatlichen Institutionen auftrete, welche Erscheinungsformen er annehme beziehungsweise er wahrgenommen würde, teilte das Bundesinnenministerium am Freitag mit. Auch soll die Untersuchung aufzeigen, wie sich Rassismus vermeiden lasse. Das Ministerium steht noch unter der Leitung von Horst Seehofer (CSU), der lange Zeit Vorschläge zu einer Rassismus-Studie innerhalb der Polizei ablehnte. Jetzt unterstützt sein Ministerium die Leipziger Forscher mit sechs Millionen Euro.

Von Tim Niklas Herholz