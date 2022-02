Leipzig

Vom Schneesturm bis zur Hitzewelle: das Wetter in Leipzig ist breit gefächert. Im Projekt „Meteorologie hautnah“ der Universität Leipzig möchte ein junges Forscherteam gemeinsam mit Leipzigerinnen und Leipzigern das Stadtklima untersuchen. In diesem sogenannten „Citizen Science-Projekt“, zu Deutsch „Bürgerwissenschaftsprojekt“, steht vor allem die Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern im Mittelpunkt.

Gemeinsam das Wetter untersuchen

„Wetter und Klima betreffen jeden von uns“, betont Meteorologiestudent Oscar Ritter. Deswegen möchte er zusammen mit seinem Kommilitonen Jakob Thoböll, dem Doktoranden Johannes Röttenbacher und Bürgerinnen und Bürgern der Stadt dem Wetter in Leipzig auf die Spur gehen. Welcher Park ist im Sommer am kühlsten? Was sollte bei neuen Bauprojekten beachtet werden, wenn das Klima im Stadtgebiet immer wärmer wird? Gemeinsam sollen Antworten auf diese und viele weitere Fragen gefunden werden.

Bürger als Teil des Forschungsprojekts

Dabei sind die drei auf tatkräftige Unterstützung angewiesen. 200 Leipzigerinnen und Leipziger sollen mit Hilfe eines Sensors am Rad oder Auto über einen Monat Klimadaten sammeln und selbst zu Forscherinnen und Forschern werden. „Wir möchten die Interessierten an der Wissenschaft teilhaben lassen“, erklärt Johannes Röttenbacher. „Wir diskutieren in Workshops, warum wir die Parameter messen, wir stellen zusammen die Hypothesen auf, sammeln in gemeinsamen Messfahrten erste Daten und werten sie am Ende auch als Team aus.“

Mit diesem MeteoTracker können Leipzigerinnen und Leipziger Daten zum Wetter sammeln. Quelle: Universität Leipzig/ Jakob Thoböll

Bürgerinnen und Bürger als integraler Teil von Wissenschaft: Viele Forschungsprojekte fokussieren auf die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und der Gesellschaft. Das habe vor allem einen besonderen Vorteil, hebt Ritter hervor. „Die Einbindung der Bürgerinnen und Bürgerinnen mit ihren Erfahrungen und ihrem lokalen Wissen ermöglicht der Wissenschaft neue Fragestellungen zu entdecken, die auf Basis etablierter Methoden und wissenschaftlicher Auswertungen gar nicht aufgefallen wären.“

Gesamtgesellschaftliche Herausforderung

Wetter, Klimawandel, Umweltschutz – diese Themen beschäftigen nicht nur die Wissenschaft, „sondern längst auch große Teile der Gesellschaft“, betont der junge Forscher. Die Bewältigung der damit verbundenen Herausforderungen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Regelmäßiger Austausch und Dialog zwischen Bürgerschaft und Wissenschaft sei deswegen essenziell.

Als Wählerin und Wähler habe man die Chance, „mitzuentscheiden, wie wissenschaftliche Erkenntnisse in Regierungshandeln umgesetzt werden.“ Dafür sei es aber notwendig, das Bürgerinnen und Bürger Einblicke in die wissenschaftliche Arbeitsweise erhalten und ein Verständnis für Wissenschaft entwickeln, erklärt Ritter. „Das kann nur im Austausch über die Grenzen der eigenen Fachkreise erreicht werden.“

Idee überzeugt Wettbewerbsjury

Mit ihrer Idee hat das junge Leipziger Team den Forschungswettbewerb „Wissenschaftsjahr 2022 – Nachgefragt!“ gewonnen. Der von der Organisation „Wissenschaft im Dialog“ durchgeführte Wettbewerb fördert gezielt partizipative Forschungsprojekte. Als eines von 15 Nachwuchsforscherteams wurde „Meteorologie hautnah“ mit einem Preisgeld von 10 000 Euro ausgezeichnet.

Teilnehmende gesucht

Für das Projekt sind die drei Forscher der Universität Leipzig noch auf der Suche nach 200 Auto- oder Radfahrenden in Leipzig. Interessenten können sich bis zum 20. April bei Johannes Röttenbacher unter johannes.roettenbacher@uni-leipzig.de für das Projekt anmelden.

Von Fabienne Küchler