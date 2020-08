Leipzig

Als die Corona-Krise ihren Lauf nahm, setzte sich der Fotograf Ingmar Björn Nolting ins Auto seiner Eltern, fuhr los und fotografierte. Nolting, der seit einem Jahr in Leipzig lebt, ahnte nicht, dass seine Fotoserie „Neuland“ berühmt werden würde. Sogar das amerikanische „ Time Magazine“ druckte sie. Wir haben ihn gefragt, wie ihm das gelungen ist.

Herr Nolting, Sie sind während der ersten Corona-Welle mit dem Auto und Ihrer Kamera durch Deutschland gefahren. Warum?

Anzeige

Die Idee hatte ich am 18. März, als Angela Merkel ihre Fernsehansprache hielt. Ich spürte, dass eine ungemütliche Zeit auf uns zukam. Und ich fragte mich, was ich als Fotograf mit dieser Zeit anfangen wollte.

Weitere LVZ+ Artikel

Viele Kulturschaffende fragten sich damals nach ihrer Rolle während einer Pandemie.

Ich dachte mir, dass viele Fotografen und Reporter jetzt vor allem dort sein würden, wo es brennt. Also in überfüllten Kliniken, in abgesperrten Landstrichen, in Corona-Hotspots. So kam es dann auch. Andere fingen an, sich zu isolieren und in der eigenen Wohnung zu fotografieren. Das wollte ich alles nicht machen.

Rumänische Gastarbeiter. Quelle: Ingmar Björn Nolting

Sondern?

Mein Gefühl war, dass sich die Leute zu Anfang der Corona-Krise sehr geordnet verhielten. Trotz einer bedrohlichen Pandemie schaltete die überwiegende Mehrheit nicht in den Panikmodus, im Gegenteil. Ich fragte mich: Wie sieht die aus, diese Ruhe in der Krise?

Alle Menschen auf den Fotos strahlen diese Ruhe, auch eine gewisse Erschöpfung aus. Auch das Licht ist eher matt.

Vielleicht muss ich dazusagen, dass ich ohnehin sehr distanziert fotografiere. Meistens entstehen meine Bilder nicht dann, wenn ohnehin alle gucken, sondern kurz danach. Die Zeit der Abstandsregelungen passte also zu meinem Stil.

Eines der Fotos zeigt zwei Bewohner einer Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl. Die Männer stehen hinter einem Zaun und man meint in ihren Blicken eine schwere Ohnmacht zu erkennen, etwas Nachdenkliches.

In der Unterkunft hatte es einige Tage zuvor einen Corona-Fall gegeben, woraufhin sie unter Quarantäne gestellt wurde. Die Bewohner durften nicht hinaus. Eine kleine Gruppe der Bewohner zettelte dann einen Aufstand an.

Mohamed and Saleh in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl. Quelle: Ingmar Björn Nolting

Die Polizei rückte mit einer Hundertschaft in weißen Schutzanzügen an, die sahen aus wie Stormtrooper aus Star Wars …

… die Bilder waren Wahnsinn. Sie waren aber auch in jeder Zeitung zu sehen. Mich interessierte, wie sehr Bewohner darunter litten, dass man sie einsperrte. Ich bin also Tage nach dem Aufstand hingefahren und um den Zaun herumgeschlichen, den immer noch Polizisten bewachten. Ich unterhielt mich mit den Beamten, die sich offensichtlich langweilten. Als es langsam dämmerte sah ich die zwei Männer hinter dem Zaun und machte mein Foto. Ich merkte in diesem Moment: Auch in der Pandemie sind wir nicht alle gleich, auch jetzt gibt es ein Drinnen und ein Draußen.

Ein anderes Foto zeigt einen Strand an der Ostsee auf dem ein Mann seinen Hund Gassi führt. Der Mann wirkt einsam.

Zu diesem Foto kam es, weil meine Großmutter sich nach der Wende ein kleine Ferienwohnung auf dem Darß gekauft hatte. Diese konnte während der Pandemie natürlich nicht vermietet werden. Aber fuhr ich hin. Ich kenne den Ort gut aus den wochenlangen Sommerurlauben meiner Kindheit. So leer hatte ich ihn aber noch nie erlebt. Man bekam nach 20 Uhr praktisch nichts mehr zu essen. Am Strand sah ich einen einsamen Angler im Wasser. Ich habe mich dann bis auf die Unterhose ausgezogen und bin mit der Kamera zu ihm. Als ich mich wieder umdrehte, sah ich dort den Mann mit Hund.

Der in Leipzig lebenden Fotograf Ingmar Björn Nolting hat während des Lockdowns ein Fotografie-Projekt begonnen. Quelle: Ingmar Björn Nolting

Wissen Sie, wer er ist?

Ja, nachdem das Foto im ZEIT Magazin veröffentlicht wurde, meldete er sich bei mir. Er erzählte, er sei Hotelbesitzer in Zingst und musste wegen Corona schließen. Es war eine schwere Zeit für ihn. Aber er entdeckte lange Strandspaziergänge für sich, für die er vorher nie Zeit gehabt hätte. Auf eine Weise halfen ihm die Spaziergänge dabei, durchzuhalten.

Glauben Sie, dass die Menschen auf Ihren Fotos etwas gemeinsam haben?

Eigentlich haben alle Menschen während der ersten Corona-Welle versucht, sich eine neue Art von Normalität zu schaffen. Niemand von uns konnte mehr das machen, was er wollte. Und jeder ging damit unterschiedlich um. Nur wie? Genau das wollte ich mit der Serie zeigen.

Von Josa-Mania Schlegel