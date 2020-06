Leipzig

„Ich habe immer lieber Menschen als Straßen fotografiert.“ Für Karin Wieckhorst gab es da nie einen Zweifel. Die 77-jährige Fotografin aus der Leipziger Südvorstadt – die mit jugendlichem Schwung noch immer mit dem Fahrrad unterwegs ist – hat sich vor allem als Porträtistin einen Namen gemacht. Und als mutige Fotografin der Sprengung der Leipziger Unikirche im Mai 1968. Weil sie um die bewegten Wendejahre 1989/90 eine exklusiven Zugang zur Leipziger Künstler- und Galerieszene hatte, sind ihre Fotos mittlerweile selbst zur Kunst geworden. Ihre Porträtserie unter anderem mit dem jungen Neo Rauch und Hartwig Ebersbach in den Ateliers war im Juni 2018 vielbeachtet in einer Ausstellung im Bildermuseum zu sehen. Und weil ihre fotografischen Schätze aus dem wilden Leipzig der Jahre 1990 bis 1993 nicht bei ihr im Archiv weiter schlummern sollen, hat sie sich jetzt zu einem rigorosen Schritt entschlossen: Sie überlässt ihre komplette Fotoserie aus dieser Zeit dem Leipziger Archiv Bürgerbewegung. „Für uns ist das ein historischer Bilderschatz, den wir so schnell wie möglich digitalisieren wollen“,. sagte Archivleiterin Saskia Paul. Für die Digitalisierung habe es eine Projektförderung vom Bund gegeben, dazu eine vierstellige Summe aus der sächsischen Staatskanzlei, so Paul. Der Förderbeitrag aus Sachsen stamme wiederum aus dem zurückgezahlten SED-Vermögen, womit sich ja der Kreis schließe, wenn es um die Zeit nach der SED-Herrschaft gehe.

Die Detailarbeit der Digitalisierung ist im Haus der Demokratie, dem Sitz des Bürgerarchives mittlerweile im vollen Gange. 100 Filme a 36 Bilder werden aufbereitet. „Die werden alle gescannt und in unsere Online-Datenbank gestellt, die ab Herbst zur Verfügung stehen soll“, sagte Paul. Schon seit geraumer Zeit gehen beim Bürgerarchiv jede Menge Anfragen nach Dokumentationsmaterial der Nach-Wendezeit ein. „Vor allem für Geschichtslehrer und Schulklassen wollen wir da noch stärkere Aufklärungsarbeit leisten“, sagte Bürgerrechtler Uwe Schwabe, der mit im Vorstand des Bürgerarchivs sitzt. Es gehe vor allem darum, die wilden und frühen 1990er Jahre im Bewusstsein zu verankern. „Neu-Leipziger, Kinder und Jugendliche können sich doch gar nicht mehr vorstellen, wie diese Stadt mal ausgesehen hat und wie sie sich entwickelt hat“, erzählt Schwabe über die Beweggründe, mit Karin Wieckhorst zusammenzuarbeiten.

Die Wieckhorst-Bilderserien als eine Art fotografisches Gewissen der Stadt sollen über das Archiv Bürgerbewegung für die weiteren Generationen erhalten bleiben. „Die Bilder werden damit besser als im Museum genutzt“, freut sich die Fotografin über die Kooperation. „Wichtig ist für mich, dass mit den Fotos gearbeitet wird.“ Zusätzlich zur Digitalisierung wird es vom Bürgerarchiv zum Ende des Jahres noch eine klassische Broschüre mit 130 Seiten und 108 Fotos von Wieckhorst geben. Ansprechgruppe, sagt Saskia Paukl, seien vor allem „Geschichtslehrer, die das Material im Unterricht nutzen können.“

www.archiv-buegerbewegung.de

Von André Böhmer