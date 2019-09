Leipziger Fotografin steht zum zweiten Mal in Folge im Finale

Leipzig

Staunen, Betroffenheit, Lachen – all das kann ein gutes Foto beim Betrachter auslösen. Zum 14. Mal werden in Deutschland, Österreich und der Schweiz die besten Pressebilder des Jahres gesucht. Der Wettbewerb um den „PR-Bild-Award“ wird von News Aktuell veranstaltet, einer Tochter der Deutschen Presseagentur. Insgesamt 600 Fotos wurden eingereicht, von einer 20-köpfigen Fachjury gesichtet und vorausgewählt.

Der Leipziger Arzt Dr. Christopher Wachsmuth 2018 bei seinem Einsatz für "Operation Restore Hope" in Manila. Das Foto von Sylke Schumann steht im Finale des PR-Bild-Awards. Quelle: Sylke Schumann

60 Fotos – jeweils zehn in sechs verschiedenen Kategorien – sind noch im Rennen. Darunter ein Foto der Leipzigerin Sylke Schumann, die zum zweiten Mal hintereinander im Finale steht. Sie hat ein Foto aus einem Krankenhaus in Manila eingereicht, es zeigt den Leipziger Arzt Christopher Wachsmuth mit einem frisch operierten Kind auf dem Arm. Seit vielen Jahren begleitet Sylke Schumann die jährlichen Charity-Einsätze des Leipziger Vereins „Operation Restore Hope“: „Ein Geschenk und eine Herausforderung zugleich, dass ich das tun darf.“ Denn normalerweise sind Por­träts, Beauty und Fashion ihre Spezialstrecke. Die Entscheidung wird nun von den Online-Nutzern getroffen, die bis zum 11. Oktober die ihrer Meinung nach schönsten Bilder anklicken können (unter www.pr-bild-award.de). Die Preisverleihung findet Ende Oktober in Hamburg statt.

Von Kerstin Decker