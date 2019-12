Leipziger Frauen: Corona Schröter, die gefeierte Schönheit

Leipzig

Wie ein Rausch. So lässt sich das Leben der Corona Schröter beschreiben. Ein einziger, nie endenwollender Rausch, dem nicht nur sie selbst, sondern auch ihr komplettes Umfeld verfällt. Eine gefeierte Schönheit ist sie, Frauen und Männer liegen ihr zu Füßen. Auch Goethe. Die Leipziger Historikerin Doris Mundus hat sich mit Corona Schröter beschäftigt – und auch sie ist dem Zauber der Sängerin von einst erlegen.

Sofort ein Star

Doris Mundus sonnt sich zwar nicht im Glanz der Corona Schröter, aber dafür in der Leipziger Sonne. Quelle: privat

Die Familie Schröter kommt 1763 nach Leipzig. Und Corona ist sofort ein Star: „Sie war von ihrem ersten Auftritt als Wunderkind vor Leipziger Publikum am 14. Juni 1764 an die gefeierte Primadonna der Leipziger Konzerte“, schildert die Historikerin. 1764 wird die 13-jährige Corona Schröter fest verpflichtet – als die „erste an öffentlicher Stätte wirkende deutsche Konzertsängerin von Beruf“. Leipzig liegt ihr zu Füßen – und selbst der Verfasser des Eintrags über sie in der Allgemeinen Deutschen Biographie, Hans Michael Schletterer, kann sich mehr als 200 Jahre später kaum halten, als er schreibt: „Ein Strahl der Unvergänglichkeit, welche segenspendende Götter jenen verliehen, umschimmert auch ihr Haupt und von dieser höheren Berührung getragen, wird auch ihr Name von ewiger Glorie umleuchtet.“

Goethe widmet ihr zahlreiche Gedichte

Auch der von 1765 bis 1768 in Leipzig studierende, 16 Lenze zählende Johann Wolfgang von Goethe widmet ihr zahlreiche Gedichte. Und viel später wird er sie auch nach Weimar holen: Im März 1776 reist er nach Leipzig, um sein Herzensmädchen als herzogliche Kammersängerin zu engagieren. Die ganze Stadt vergöttert sie, auch in Weimar liegen ihr die Männer zu Füßen, selbst „der leidenschaftlich-feurige Herzog, der sie zwar marmorschön, aber auch marmorkalt nannte“, wie Schletterer schreibt. „Der Einzige, der vielleicht ihre Gegenliebe zu gewinnen vermocht hätte und wohl auch gewonnen hat, war Goethe.“ Doch in dessen Leben gibt es ja Charlotte von Stein. „Dennoch darf man wol sagen, daß sich zwischen ihm […] und Corona ein inniges, fast leidenschaftliches Liebesverhältniß gestaltete, das bis 1781 fortdauerte“, ist Hans Michael Schletterer überzeugt. Dann habe „Frau v. Stein, die ihn mit fortwährender Eifersucht unausstehlich quälte und andererseits stets sinnlich wieder zu reizen und zu fesseln wußte, das entschiedene Uebergewicht über ihre Rivalin“ errungen.

Und dann doch entzweit...

Der Historiker und Schriftsteller Adolf Stahr bedauert das sehr: „ Goethe und Corona – […] Wenn es ein für einander geschaffenes Menschenpaar je gegeben, dies war es.“ Goethe und Corona entzweien sich, Charlotte von Stein hat gewonnen, Corona zieht sich zurück. Verletzt ist sie wohl und tief getroffen, sie, die selbst so viele glühende Herzen abgewiesen hat, muss nun die gleiche Erfahrung machen. Aber auch ihre Konkurrentin, Charlotte von Stein, soll Goethe am Ende nicht bekommen, denn nun taucht Christiane Vulpius auf – die der Dichter bekanntermaßen dereinst heiraten wird.

Eva-Maria Bast „Leipziger Geheimnisse". Quelle: PR

