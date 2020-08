Leipziger Freibäder: Bei Hitze kann es zu Wartezeiten kommen

Leipzig

Es wird heiß. Am Sonnabend soll das Quecksilber nach oben schießen. Das sonnige Wetter lockt die Leipziger nach draußen und rein ins kühle Nasss. Das wird sich auch in den Freibädern der Stadt bemerkbar machen. Aber: Die Freibäder der Leipziger Gruppe müssen seit der Corona-Pandemie Hygienekonzepte einhalten und dürfen nicht mehr die volle Kapazität an Besuchern ins Bad lassen. Dabei wird auch auf die Eigenverantwortung der Gäste gesetzt. Es gilt Maskenpflicht in der Gastronomie, den Toiletten – und dem Kassenbereich. Langes Warten inklusive, oder?

„Wer in Leipzig ins Freibad möchte, hat gute Chancen, rein zu kommen“, sagt Marc Backhaus, Sprecher bei der Leipziger Gruppe. „Das ist aber abhängig von Tag und Uhrzeit.“ Das heißt: An warmen Tagen kommt es zu bereits vor dem Drehkreuz zu Wartezeiten. Backhaus spricht von einigen Minuten bis hin zu einer halben Stunde. Er erklärt jedoch auch, dass die Besucherzahlen noch verhalten sind. „Wir sind weit unter dem, was wir in den letzten Jahren hatten. Das muss aber nicht nur an Corona liegen“, so Backhaus. Besucherstärkster Tag bisher: der vergangene Samstag. An diesem 1. August zog es insgesamt 5899 Wasserliebhaber in die Freibäder. So kann es weitergehen. Man hofft nun auf die nächsten warmen Tage.

Lösungen werden vor Ort gesucht

Pläne, potenzielle Besucher über den Kapazitätstand zu informieren oder das Kartensystem umzustellen, wie es unlängst der Leipziger Zoo gemacht hat, gibt es derzeit nicht. Wird der Andrang zu groß, wäre es möglich, zumindest mitzuteilen, ob und welches Bad aktuell voll ist, erklärt Backhaus. Berechnet wird die zulässige Gästezahl über die Fläche von Wasser und Liegewiese. Schreberbad und Sommerbad in Kleinzschocher bieten hier mit rund 800 erlaubten Besuchern die größte Chance auf schnelle Abkühlung. Ansonsten heißt es: abwarten. „Bisher haben wir immer vor Ort Lösungen dafür gefunden und die Besucher sind eigentlich entspannt. Unsere Mitarbeiter in den Bädern erklären die Situation“, so Backhaus. Die Wartezeit wird damit allerdings nicht verkürzt. Damit niemand in der prallen Sonne warten muss, will der Betreiber dann zumindest für Sonnenschutz sorgen.

Von Vanessa Gregor