Leipziger Friedensrichter Michael Löffler: „Streit macht krank“

Sie ist klein und dennoch fällt sie sofort ins Auge: eine gelbe Hand am Revers von Michael Löffler. Es ist ein Sticker, ein Symbol „Gegen Hass und Gewalt“. Das sei sein „Grundanliegen“, sagt der gebürtige Leipziger. Er ist 67 Jahre alt und einer von aktuell vier Friedensrichtern in der Messestadt. Ein ehrenvolles Ehrenamt. Soeben ist Michael Löffler vom Stadtrat als Friedensrichter für die Schiedsstelle Altwest/West bestellt worden. Dort war er schon zuvor gut drei Jahre lang kommissarisch tätig. Außerdem ist er seit April 2016 auch für Streitfälle aus Leipzig-Mitte und -Nordost und somit für vier von zehn Stadtbezirken zuständig. Oberstes Ziel von Friedensrichtern: Konflikte beilegen, Einigung herbeiführen.

„Hat jemand ein Anliegen, dann ist das eine Art Hilferuf, weil er nicht mehr aus einer verfahrenen Situation herauskommt, fast ein Magengeschwür kriegt und sich hässlich streitet. Zum Beispiel mit einem Nachbarn, dem man ja oft begegnet. Das macht krank“, sagt Löffler.

Zoff um Qualm, Lärm und Busch

Schwerpunkt sind Streitigkeiten unter Grundstückseigentümern, so lautet seine Erfahrung. Da gibt es beispielsweise den Zoff zwischen alteingesessenen Eigentümern und ihrem neuen Nachbarn. Grund: dessen neu gesetzte Hecke. Zu nah an der Grundstücksgrenze, meinen Erstere. Letzterer lenkt letztlich ein; schließlich schreibt das Nachbarrecht in Sachsen den für solche Fälle nötigen Abstand vor. Es geht oft um den Qualm beim Grillen, den Lärm oder aber den Busch, der zu weit herüberwächst.

An die Friedensrichter können sich Bürger bei zivilrechtlichen Streitigkeiten wenden, um ein Schlichtungsverfahren anzustrengen. Es werden aber auch Sühneversuche nach bestimmten Straftaten wie Beleidigungen und Hausfriedensbruch unternommen. Bürgern kann oft auch schon durch Erteilung einer kurzen Auskunft (sogenannte Tür-und-Angel-Fälle) geholfen werden.

Gespräch am runden Tisch

Wer also sein Problem nicht selbst in den Griff bekommt, kann einen Antrag auf Schlichtung beim Friedensrichter stellen. „Das kostet im Schnitt 40 Euro und damit einen Bruchteil dessen, was vor Gericht fällig wäre“, erläutert Löffler. Auch der Antragsgegner wird dann geladen, wobei der 67-Jährige das Wort „Gegner“ meidet, schließlich will er Frieden stiften. Miteinander gesprochen wird in der Schiedsstelle im Stadthaus am Leipziger Burgplatz 1 – natürlich am runden Tisch.

Das Büro der Friedensrichter befindet sich im Raum U 33 im Leipziger Stadthaus, Burgplatz 1. Quelle: André Kempner

Während die Stadt der Träger der Einrichtung ist, hat das Amtsgericht die Fachaufsicht inne. Die zuständige Richterin Claudia Webers schätzt an Michael Löffler, dass er „ein überaus engagierter Friedensrichter ist, der – was schon seine Bereitschaft zur Übernahme einer zweiten Schiedsstelle zeigt – ein großes Interesse daran hat, aktiv an einer Verbesserung des zwischenmenschlichen Zusammenlebens auch zum Wohle der Allgemeinheit mitzuwirken“. Mit seiner ruhigen, ausgleichenden und unaufgeregten Art sowie seiner Fähigkeit, zuzuhören und zu vermitteln, bringe er sicherlich gute Eigenschaften mit, um die – sofern grundsätzlich vorhanden – Kompromissbereitschaft der Beteiligten bestmöglich zu fördern.

Löffler mag „die Arbeit mit Menschen“. Gelernt hat er – mittlerweile Rentner – die Berufe Zeichner und Fernmeldemonteur. Der gebürtige Leipziger war über Jahrzehnte zunächst Personalratsvorsitzender, dann Betriebsratsvorsitzender und Betriebsrat, zudem Aufsichtsrat bei der Telekom und aktiv in der Gewerkschaft Verdi. Auch der knallrote Verdi-Sticker fehlt nicht am Revers. Ehrenamtlich tätig war er schon immer – in den 1990er-Jahren beispielsweise auch als Jugendschöffe am Amtsgericht. Seinen Rücken frei hält ihm seine Frau – zur Familie gehören drei Söhne und sechs Enkelkinder.

300 Schiedsstellen in Sachsen

Aktuell ist Löffler auch Vorsitzender des Gartenvereins „Morgensonne“ in Schönefeld. Da fallen zuweilen auch solche Probleme und Themen an, wie er sie als Friedensrichter auf den Tisch bekommt. 53 Kontakte zählte er bislang in diesem Jahr, darunter waren acht beantragte Schlichtungen, zwei davon scheiterten.

Insgesamt bestehen im Freistaat Sachsen 300 Schiedsstellen. 2019 gab es 2263 Tür-und-Angel-Fälle; sie machen den Großteil der Arbeit aus. 319 Anträge auf Schlichtungsverfahren und 44 Anträge auf Sühneversuche weist die Statistik für 2019 aus. Mit der Anzahl der Schiedsstellen gingen zuletzt auch die Fallzahlen zurück. Für 2009 weist die Statistik noch 3554 Tür-und-Angel-Fälle aus, dazu 442 Anträge auf Schlichtungen und 63 auf Sühneversuche. Es waren allerdings auch 39 Schiedsstellen mehr.

„Unkompliziert und sachnah“

Dennoch sagt Jörg Herold, Sprecher des sächsischen Justizministeriums: Der Wert der verantwortungsvollen Tätigkeit der Friedensrichter lasse sich nicht an der Anzahl der Verfahren messen. „Jedem Einzelfall liegt eine individuelle Auseinandersetzung zwischen Bürgerinnen und Bürgern, oftmals sogar ein Schicksal zugrunde.“ Friedensrichter seien „unmittelbar, unkompliziert und sachnah bei der Lösung ihrer Konflikte behilflich“ und würden „einen wertvollen Beitrag zum Rechtsfrieden leisten“. Zudem würden die Friedensrichter unmittelbar zur Entlastung der Gerichte beitragen. Insbesondere die hohe Anzahl der „Tür-und-Angel-Fälle“ belege die „beachtliche Entlastung der Gerichte, weil solche Fälle ansonsten mit weitaus mehr zeitlichem und personellem Aufwand in den Rechtsantragsstellen der Gerichte behandelt werden müssten“.

Kontakt: Michael Löffler, Schiedsstelle Altwest/West, Sprechzeit jeden 3. Donnerstag im Monat, 16 bis 18 Uhr; Schiedsstelle Mitte/Nordost, Sprechzeit jeden 2. Donnerstag im Monat, 16 bis 18 Uhr, jeweiliger Ort: Burgplatz 1, Raum U 33, Telefon 0160 4455544; E-Mail: friedensrichter-loeffler@t-online.de

