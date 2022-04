Leipzig

Zum umstrittenen Kaufpreis für eine Flüchtlingsunterkunft in Dölitz liegt jetzt ein Wertgutachten vor. Das teilte das Leipziger Liegenschaftsamt auf LVZ-Anfrage mit. „Von einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen wurde der Verkehrswert des bebauten Grundstückes mit 15,2 Millionen Euro ermittelt. Der Verkehrswert bestätigt somit von der Höhe her den verhandelten Kaufpreis“, so das Amt.

Wie berichtet, will die Stadt Leipzig das Objekt in der Friederikenstraße 37 von dem privaten Unternehmen KKS Projekt GmbH erwerben, um dort Flüchtlinge aus der Ukraine unterzubringen. Als Kaufpreis wurden 15,3 Millionen Euro ausgehandelt. Hinzu kämen noch etwa 750 000 Euro Erwerbsnebenkosten.

Linke findet Immobiliendeal unverschämt

Die Linke-Fraktion im Stadtrat kritisierte den Betrag in dieser Woche als „unverschämt“, weil die Stadt Leipzig das Grundstück einst selbst besaß, es aber im Sommer 2014 wegen einer Panne für nur 500 000 Euro an die KKS verkauft hatte. „Wesentliche Wertsteigerungen durch Investitionen“ seien vor Ort nicht zu erkennen, so Linken-Stadtrat Volker Külow. Deshalb sei nicht akzeptabel, dass der Preis nach weniger als acht Jahren nun mehr als das Dreißigfache betragen soll.

Für das Gutachten sei das Ertragswertverfahren angewandt worden, um den Verkehrswert zum Stichtag 1. Januar 2022 zu ermitteln, erklärte das Liegenschaftsamt. „Der Verkehrswert berücksichtigt sämtliche wertprägende Eigenschaften des Objektes sowie den Immobilienmarkt zum Stichtag.“ Dabei gehe es nicht nur um die gut 17 300 Quadratmeter Land, sondern auch um die dortigen Gebäude einer ehemaligen Bergbau-Ingenieurschule nebst Wohnheim.

Auf dem Areal lasse sich noch zusätzlich ein mehrgeschossiger Gebäudeflügel errichten, so das Amt weiter. „Dies ist insbesondere mit Blick auf die dauerhafte Sicherung des Standortes zur Unterbringung von Flüchtlingen interessant.“ Nach einigen Jahren des Leerstandes liefen derzeit im gesamten Objekt neuerliche Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen. „Die Möblierung der Wohnräume entsprechend den vorgesehenen Belegungen als Zwei- und Vierbettzimmer ist bereits erfolgt.“

Ab Mai Platz für zunächst 280 Flüchtlinge

Voraussichtlich Anfang Mai könnten auf Grundlage eines bereits gültigen Mietvertrags zunächst bis zu 280 Geflüchtete einziehen. Ein Jahr später steige die Kapazität auf etwa 350 Personen, weil dann ein gemeinnütziger Verein, der jetzt noch Räume nutzt, das Areal verlassen wird. Zudem gibt es im Rathaus Überlegungen, auf den Freiflächen bei Bedarf zeitnah Wohncontainer aufzustellen.

Eine Veranlassung, den Kaufpreis von 15,3 Millionen Euro plus Nebenkosten noch mal in Frage zu stellen, sieht das Liegenschaftsamt offenbar nicht. Eventuell wird der Stadtrat schon in der kommenden Woche über den Rückkauf der Friederikenstraße 37 entscheiden. Die Linke hat soeben eine Anfrage bei der Landesregierung eingereicht, um zu erfahren, wie viel Miete der Freistaat Sachsen für dieses Objekt ab dem Jahr 2015 bezahlt hatte. Damals nutzte das Land das Grundstück zwei Jahre lang als Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber mit bis zu 430 Plätzen.

Leser-Kritik an hoher Gewinnspanne

Von LVZ-Lesern kam ebenfalls Kritik. „Eine dreißigfache Gewinnspanne beim Wiederverkauf einer Immobilie nach acht Jahren ist ungerechtfertigt und zutiefst unmoralisch“, meinte zum Beispiel Sieghart Hofmann aus Lindenau. Er könne nicht nachvollziehen, wieso dergleichen in Deutschland „scheinbar rechtlich abgesichert ist“.

Von Jens Rometsch