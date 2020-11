Leipzig

Die Leute lieben es, Alfred E. Otto Paul bei seinen Führungen zu lauschen, wenn er sein vielfältiges Wissen rund um die Historie des Leipziger Begräbniswesens weitergibt. Die Anzahl von Kunstschätzen auf Friedhöfen, über die es sich lohnt, Geschichte(n) zu erzählen, scheint unerschöpflich. Deshalb konnte Paul, der mittlerweile seit mehr als drei Jahrzehnten das Begräbniswesen Leipzigs erforscht, inzwischen Band 7 seiner Reihe „Die Kunst im Stillen“ vorlegen, in dem er wiederum 38 Meisterwerke der Grabmalkunst vorstellt. Und in dem er erneut, wie es Elmar Schenkel in seinem Vorwort schreibt, den Besucher „von seinem Analphabetismus“ auf dem Friedhof befreit. Denn hinter all den Namen auf den Grabsteinen verbergen sich Lebensgeschichten, die zu erzählen sich lohnt. Und die Paul mit detektivischem Spürsinn auch in diversen Archiven ausgegraben hat. So erfährt der geneigte Leser beispielsweise, warum das monumentale Grab des bekannten Stadtbaurates Hugo Licht (1841–1923) unbelegt ist.

38 Kunstschätze auf Leipziger Friedhöfen beschreibt Sepukralforscher Alfred E. Otto Paul. In der Buchreihe „Die Kunst im Stillen" ist jetzt Band 7 erschienen.

Das Hünengrab für einen Kaufmann

Caspar David Friedrich hat 1807 sein Gemälde „ Hünengrab im Schnee“ geschaffen. Das dürfte den Leipziger Kaufmann Richard Heinze (1869–1925), der sein Geld mit einer Trikotagenfabrik sowie Schaufenstereinrichtungen und Reklame verdiente, für seine letzte Ruhestätte inspiriert haben. Gemäß germanischer Sitte ließ er seine verbrannten Reste in eine Tonurne füllen und in einem Hünengrab beisetzen. Dabei flog ein Flugzeug der Mitteldeutschen Aero-Lloyd Aktiengeselleschaft, deren Aufsichtsratsmitglieder der Stadtverordnetenvorsteher war, Trauerschleifen.

Eine Würdigung für den Bildhauer

Ausführlich beschrieben wird die Stele des Pelzhändlers Max Schmidt, die der bekannte Bildhauer Carl Seffner (Bach-Statue vor der Thomaskirche/Goethe auf dem Naschmarkt) gestaltete. Auf Seffner geht Paul sehr ausführlich ein. Er war bekanntlich an einer spektakulären Aktion in den Jahren 1894/95 beteiligt. Es gelang ihm, gemeinsam mit dem Anatom Wilhelm His nachzuweisen, dass es sich bei den beim Umbau der Johanniskirche gefundenen Gebeinen eines älteren Mannes um die sterblichen Überreste von Johann Sebastian Bach handelt. Um 1900 war Seffner – neben Max Klinger – der bekannteste Bildhauer der Stadt. Er schuf zahlreiche Bildnisse des Bürgertums, besonders von Universitätslehrern sowie Denkmal- und Bauplastiken.

Mehr Aufmerksamkeit für Friedhofskultur

Ein nackter kniender Jüngling mit gesenkter Fackel, die für das Ende des Lebens steht, ziert das Grabmal der Familie Wostratzky. Richard Wostratzky (1869–1930) war ein Hotelier, der als Wirt der Gaststätte „Zum Brandvorwerk“ in der Südvorstadt damit begann, seiner Familie eine Existenz aufzubauen.

Die Publikationen von Paul tragen dazu bei, der Friedhofskultur mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Immerhin ist es ein Kraftakt, diese zu restaurieren und für die Ewigkeit zu erhalten. Band 7 kostet 15 Euro. Erhältlich ist das Buch in der Geschäftsstelle der Paul-Benndorf-Gesellschaft zu Leipzig auf dem Südfriedhof, Eingang Prager Straße. Es kann aber auch per E-Mail info@paul-benndorf-gesellschaft.de sowie paul.sepulkral@t-online.de bestellt werden.

Von Mathias Orbeck