Es ist eine ungeheure Fleißarbeit: Sebastian Ringel (45) hat die nicht freiwillige „Auszeit“ genutzt, in der er aufgrund der Corona-Pandemie viele Wochen und Monate keine Stadtführungen in Leipzig anbieten konnte. Er begibt sich auf die Spur von 300 verlorenen Gebäuden, die in letzten 160 Jahren in den Vorstädten verschwunden sind. „Vom Wandel der Leipziger Vorstädte“ heißt sein Buch. Und es schließt nahtlos an den Vorgänger „Wie Leipzigs Innenstadt verschwunden ist“ an, in welchem er sich der Umbauphase innerhalb des Promenadenringes widmet. Dort beschreibt er viele, über Jahrhunderte für die Innenstadt unerlässliche Gebäude, die ebenfalls dem Bauboom weichen müssen.

Ringel schreibt auch Romane

Sebastian Ringel, der von der Logistik bis hin zum Vertrieb seiner Werke meist alles selbst übernimmt, wächst in Großröhrsdorf in der Oberlausitz auf. Der Autor, der auch Romane und Erzählungen wie „Von der Monotonie des yeah, yeah, yeah“ geschrieben hat, hat sich längst in Leipzig verliebt, durch das er regelmäßig Gäste führt und das er liebevoll verarbeitet. 2015 etwa, als Leipzig 1000 Jahre seiner Ersterwähnung feierte, erzählte er in der Publikation „Die Welt im Kleinen“ Leipziger Geschichten.

Karten als Orientierungshilfe

In seinem neuen Buch blickt er auf Gebiete wie die Petersvorstadt oder die Grimmaische Vorstadt. Es ist ein etwa 17 Hektar großes Gebiet um die eigentliche Innenstadt, das heute in etwa den Zentrum-Stadtteilen, der Südvorstadt sowie kleinen angrenzenden Teilen von Schleußig, Lindenau, Altlindenau, Gohlis-Süd, Schönefeld und Reudnitz-Thonberg entspricht. Eine Karte bietet Orientierungshilfe. Bis Mitte des 20. Jahrhundert hinein wurde das Gebiet offiziell noch Alt-Leipzig genannt.

Während ein Großteil der Bevölkerung hinter den bewachten Stadtmauern in der Innenstadt lebt, müssen sich verschiedene Handwerker wie Gerber, Schlachter oder Töpfer außerhalb ansiedeln. Dabei geht es um Hygiene und Sicherheit. Viele andere haben zu wenig Geld, um sich einen Platz in der geschützten Stadt hinter den Toren leisten zu können.

Erst im 18. Jahrhundert entstehen in den Vorstädten dort – vor allem am Ring – imposante Häuser. Nicht wenige sind städtebauprägend wie das neue Johannishospital (1872), der Krystallpalast (1882), das zweite Gewandhaus (1884) und die Markthalle (1891). Ringel lässt jene städtebauliche Entwicklung in seinen Texten Revue passieren und bietet auch Statistiken an. 1860, dem Ausgangspunkt des Buches, sind große Teile des damaligen Stadtgebietes noch von Wiesen, Wäldern und Auen geprägt. In der wachsenden Stadt entstehen dann neue Straßenzüge, Häuser und Fabriken. Der Wandel ist enorm. So gibt es laut Ringel heute gerade mal vier Häuser auf jenem Vorstadtareal, die älter als 200 Jahre sind

Viele unbekannte Fotos aufgestöbert

Aufgebaut ist das für historisch Interessierte unbedingt zu empfehlende Buch wie ein Nachschlagewerk, in dem das Bild des verschwundenen und kurz beschriebenen Gebäudes mit einem Foto von heute kombiniert ist. Dabei nennt Ringel auch die Gründe, warum Häuser weg müssen und hat neben bekannten Ansichten etliche aufgestöbert, die kaum oder gar nicht geläufig sind. Beispiele sind der von der Teutonia-Versicherung genutzte Karlshof an der Karlsstraße (heute Chopinstraße), das Niederländische Haus an der Johannisgasse oder das Planetarium an der Pfaffendorfer Straße unweit des Zoos. Man trifft aufs sechszehneckige Panorama am Roßplatz, Ulrichs Bierpalast am Peterssteinweg, Carola-Bad, Carola-Theater, die Kleine Funkenburg und vieles mehr.

Buch gibt es mit und ohne Karten

Als besonderen Service, der die Dimension der Veränderungen nachvollziehbar werden lässt, hat Ringel Karten entworfen. Dort kann jeder nachvollziehen, was in bestimmten Epochen der Stadtgeschichte jeweils abgerissen wurde. Wer will, kann das Buch im Schuber mit einer Box von neun großen aufklappbaren Stadtplänen oder ohne erwerben.

Das Buch kostet 49 Euro mit Karten, 28 Euro ohne.

Von Mathias Orbeck