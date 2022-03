Leipziger Gasimporteur VNG: Versorgung reicht noch für einige Wochen 

Leipzig

Deutschland bereitet sich auf eine schlechtere Gasversorgung vor. Aktuell gebe es zwar noch keine Versorgungsengpässe. Dennoch erhöhe man die Vorsorgemaßnahmen, heißt es bei der Bundesregierung. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) rief deswegen an diesem Mittwoch die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas aus. Aber wie lange reicht das Gas, wenn Russland seine Lieferungen nach Europa einstellen sollte?

Aktuell liegt der Füllstand in den unterirdischen Gaslagerstätten in Deutschland bei 27 Prozent. Europaweit sind es 26 Prozent. In den Speichern des ostdeutschen Gasimporteurs VNG in Leipzig sind die Füllstände mit 41 Prozent deutlich über denen im Bundesschnitt. VNG (gehört zum Energiekonzern EnBW) zählt neben den Energieunternehmen Uniper, RWE und der Gazprom-Tochter Wingas zu den größten Gasimporteuren bundesweit.

Es zeichne sich eine leichte Entspannung bei den Gasspeichern ab, heißt es bei VNG. Seit einigen Tagen werde vermehrt Gas gespeichert. Die Füllstände seien wieder auf einem jahreszeitlich vergleichbaren Niveau der Vorjahre.

VNG hat Speicher in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen

VNG betreibt mit ihrer Speichertochter VNG Gasspeicher GmbH (VGS) an vier Orten in Deutschland Untergrundspeicher. Das sind Bernburg und Bad Lauchstädt in Sachsen-Anhalt sowie Etzel und Jemgum in Niedersachsen. Sie verfügen zusammen über zwei Milliarden Kubikmeter Speichervolumen. 55 Prozent des Erdgases bezieht VNG aus Russland. Erdgas wird ferner aus Norwegen und den Niederlanden importiert. Verflüssigtes Gas – LNG – kommt per Schiff aus Katar, Algerien, Nigeria und den USA indirekt über belgische oder niederländische Terminals.

VNG beliefert in Deutschland Stadtwerke, regionale Versorger und Handelsunternehmen, hat aber auch Kunden im Ausland.

Die Umweltminister von Sachsen-Anhalt und Sachsen, Armin Willingmann (l.) und Wolfram Günther, machten sich vor wenigen Tagen in Bad Lauchstädt ein Bild über die Speichermöglichkeiten von Erdgas bei dem Importeur VNG. Quelle: Christian Modla

„Die Füllmenge der Gasspeicher allein könnte die Versorgungslücke bei einem russischen Lieferstopp von heute auf morgen nur kurzfristig sichern“, teilt VNG mit. „Die Verantwortung dafür liegt bei den Handelsunternehmen, die die Speicherkapazitäten gebucht haben. Angesichts des nahenden Winterendes wäre selbst bei einem vollständigen Wegfall der russischen Importmengen die Versorgung für einige Wochen sichergestellt“, sagt ein VNG-Sprecher auf Nachfrage der LVZ.

Von Andreas Dunte