Leipzig

Eine klare Perspektive, wann die gastronomischen Einrichtungen im Land wieder öffnen dürfen, haben die Betreiber noch immer nicht. Über die monatelange Hängepartie in seiner Branche spricht der Leipziger Gastronom Carl Pfeiffer im LVZ-Interview. In deutlichen Worten kritisiert der 53-Jährige die Politik und behördliche Vorschriften.

Sie sitze täglich ab 8 Uhr in Ihrem Büro. Woran arbeiten Sie während der Schließung?

Der Feinkostladen Röseling funktioniert nach drei Jahren sehr gut, deshalb möchte ich eine Kette daraus machen. Und momentan baue ich eine neue Produktionsküche im Westwerk.

Eines der jüngsten Statements der Bundesregierung lautet, man wolle der Gastronomie „ab Juni Freiräume verschaffen“.Was löst solch ein Statement bei Ihnen aus?

Als Mensch wie als Gastronom habe ich seit März 2020 eine Odyssee hinter mir. Anfangs war ich begeistert, was in hohem Tempo alles geschafft wurde. Doch dann verfiel der Staat in einen Schlaf, es folgten Öffnungen und Schließungen und viele Widersprüche. Deshalb gebe ich auf solche Verlautbarungen nichts. Das ganze Chaos hört erst auf, wenn die große Mehrheit geimpft ist. Mein Worst-Case-Szenario ist eine dauerhafte Öffnung ab September.

Zeitpunkt mancher Behördenauflagen fragwürdig

Wie haben Sie die Auszeit für die Locations genutzt?

Im ersten Lockdown haben wir beispielsweise die Küche der Luise saniert. Hinzu kamen immer mal kleinere Arbeiten. Dafür haben mich aber einige behördliche Forderungen beschäftigt.

Welche zum Beispiel?

Wir Gastronomen waren zur Anschaffung eines 10 000 Euro teuren Kassensystems gezwungen. Damit können die Finanzämter online auf unsere Kassendaten zugreifen. Meine Anfrage um Aufschub brachte nichts. Als überzeugter Steuerzahler verstehe ich durchaus, dass man Betrug bei Umsatzzahlen verhindern muss. Über den Zeitpunkt aber schüttele ich den Kopf. Die eine Behörde schließt uns, die andere pocht auf das Einhalten betonierter Vorschriften. Nun habe ich stillgelegte Kassen, aber die in High-End-Technik. Eigentlich habe ich für so etwas kein Geld.

Die staatlichen Lockdown-Hilfen kamen auch bei Ihnen zu spät?

Wir haben knapp vier Monate auf die November-Hilfen gewartet, ähnlich lange auf die für Dezember. Trotzdem zahle ich kontinuierlich Miete, monatlich 50 000 Euro für alle Läden. Bei der Bank habe ich einen hohen Kredit aufgenommen, noch nie hatte ich so enorme Schulden wie jetzt, meine Altersvorsorge ist aufgebraucht. Man muss sich das mal überlegen: In den letzten zwölf Monaten hatten wir acht Monate zu. Der Umgang des Staates mit der Krise ist ein Armutszeugnis.

"Dem Staat fehlt es an Sachverstand"

Worin versagt der Staat?

Es fehlt an Sachverstand. Als Gleichnis funktioniert die Gastronomie: Früher hab ich Klos geschrubbt, eingekauft, gekellnert. Mit 135 Angestellten heute habe ich mich vom Alltagsgeschäft entfernt. Da vertraue und höre ich auf meine damit betrauten Leute, die mir sagen, welche Maßnahmen am besten sind und wo es Handlungsbedarf gibt. Der Staat macht das nicht, sondern hört eher auf Lobbyisten. Von meinem Alltag weiß er nichts und entscheidet deshalb oft falsch. Die Regierung maßt sich eine Autorität an, die ihre sinnlosen Vorschriften nicht rechtfertigen, auch in unserem Bereich nicht.

Zum Beispiel?

Nehmen wir die Schwerbehindertenabgabe, die Arbeitgeber mit mindestens 20 Arbeitsplätzen zahlen müssen, wenn sie keine Menschen mit Schwerbehinderung beschäftigen. Ich habe mehrfach signalisiert, Behinderte einstellen zu wollen, doch von der zuständigen Behörde heißt es: Für meine Gastronomie gibt es keine geeigneten Bewerber. Zahlen muss ich trotzdem, und zwar für fünf Stellen jeweils 240 Euro im Monat. Das ist nicht fair. Erst recht nicht, wenn ich sehe, dass Arbeitende in Behindertenwerkstätten nur 1,35 Euro pro Stunde bekommen, weil das nicht unter Lohn fällt, sondern unter Teilhabe. Daimler lässt dort trotzdem billiger Autositze produzieren. Das ist unglaublich.

Was bedeutet das in der Konsequenz für Sie?

In puncto Abgabe: Es verhindert, dass ich meinen Angestellten mehr Lohn zahlen kann. Ideell: Ich gehöre zur wachsenden Zahl der Nichtwähler. Die Politiker-Typen repräsentieren die Bevölkerung nicht mehr. Viele haben direkt nach dem Studium in den Plenarsaal gewechselt und nie gearbeitet. Hinzu kommen Korruptionsskandale wie beim Masken-Verkauf. Und dann wundert sich die Politik über Zulauf für Populisten wie die AfD.

Bauantrag für einen Aufkleber

Deren Mitglieder solche Statements wie Ihre dankend aufnehmen ...

Weiter weg von der AfD als ich kann man nicht sein. Multikultur und Migration beispielsweise halte ich für einen Segen für unsere alternde Gesellschaft und den Arbeitsmarkt. Wegen einer kleinen Schnittmenge in einer Meinung über Politik möchte ich mir die aber nicht verbieten lassen. Und gern noch mal ein Beispiel aus den Behörden: Für einen simplen Namensaufkleber am Fenster vom Röseling musste ich einen Bauantrag stellen sowie anliegende Gebäude-Eigentümer um Erlaubnis fragen. Das hat 2000 Euro gekostet und die amtliche Genehmigung drei Monate gedauert. Solche Vorschriften lähmen und machen fassungslos.

Macht es da überhaupt noch Spaß, Gastronom zu sein?

Als größerer Gastronom habe ich einen Verwaltungsapparat, der mir den meisten Schriftkram vom Hals hält, das ist gut. Und unser Gewerbe ist ein wunderbares. Wir möchten nur gerechter behandelt werden. Niemand weiß, dass wir auf Essen und alkoholfreie Getränke 19 Prozent Mehrwertsteuer bezahlen, Supermärkte auf Fertiggerichte dagegen sieben Prozent. Das alles nur, weil wir keine Lobby haben.

Was glauben Sie, wie viele Gastronomen diese Krise überleben?

Ich denke, fast alle. Nur werden sie so unfassbar hoch verschuldet sein, dass sie aus der Falle nicht mehr rauskommen. Für meine Rente sehe ich schwarz. Und das geht fast allen so.

Von Mark Daniel