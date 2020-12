Für ein Schnitzel im „Wirtshaus am Monarchenhügel“ fahren viele Leipziger nach Meusdorf. Doch seit dem Lockdown im Frühjahr ist die Kneipe mit Saal dicht. Wie geht es Wirt Eike Rabich damit?

Der Wirt Eike Rabich in seinem „Wirtshaus am Monarchenhügel“ in Leipzig-Meusdorf. Quelle: Thomas Victor