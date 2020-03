Leipziger Geburtshaus muss Hälfte der Schwangeren ablehnen

Leipzig

Einen sehr bildlichen Namen hat sich das größte der drei Leipziger Geburtshäuser gegeben. „Aus dem Bauch heraus“ heißt es. Werdende Mütter entscheiden sich zunehmend für die langfristige und sehr enge Betreuung durch Hebammen in solchen Alternativen zum Krankenhaus, ist am Rabensteinplatz im Zentrum-Südost immer wieder zu hören. Die LVZ hat sich dort umgesehen.

Nur mit Glück nachgerutscht

Hannah Glanzes Interesse, ihr erstes Kind in einem Geburtshaus zur Welt zu bringen, wurde durch Freundinnen geweckt. „Die individuelle Eins-zu-eins-Betreuung durch eine Hebamme und das besondere Vertrauensverhältnis haben mir von Anfang an sehr gut gefallen“, erzählt die 24-Jährige. Doch sie war bereits etwas spät dran und ist nur mit Glück noch „nachgerutscht“, als sie in ihrer 22. Schwangerschaftswoche Kontakt zum Geburtshaus aufnahm.

Entspannter als im Krankenhaus

Auch für Katia Murata-Arend war es eine Herzensentscheidung. Die 41-jährige Brasilianerin, die vor elf Jahren nach Deutschland kam, schätzt besonders, dass im Geburtshaus wesentlich weniger eingegriffen wird. „Meinen Sohn Enzo wollte ich unbedingt hier zur Welt bringen. Alles ist viel natürlicher und dadurch entspannter als in einem Krankenhaus.“ Die beiden Mütter und ihre wenige Monate alten Kinder fühlen sich in der wohnlichen Umgebung sichtlich wohl. Für diesen ganz besonderen Moment würden sich jederzeit erneut für genau diesen Ort entscheiden, betonen sie.

Nachfrage übersteigt Kapazität

Annett Heitmann-Mbise ist seit zwölf Jahren Hebamme in Leipzig. Die gebürtige Greifswalderin kam einst durch ihre Ausbildung hierher. Für die 33-Jährige ist es nicht nur ein Job, sondern eine Überzeugung. Selma, ihr zweites Kind, brachte sie vor vier Monaten selbst im Geburtshaus am Rabensteinplatz zur Welt. Sie und ihre acht Kolleginnen mussten im letzten Jahr jedoch rund die Hälfte der schwangeren Frauen ablehnen. „Wir hatten 2019 etwa 400 Anfragen. Durch die intensive Betreuung und begrenzte Kapazitäten konnten wir leider nur die Hälfte davon wahrnehmen.“ Etwa ein Viertel der Begleitungen waren Hausgeburten, alle anderen Kinder erblickten direkt hinter dem Grassi-Museum das Licht der Welt.

Der Weg zur Entbindung

„Interessierte Frauen sollten sich am besten – sobald sie von ihrer Schwangerschaft wissen – an uns wenden“, empfiehlt Franziska Seelemann, die seit der Gründung vor drei Jahren in diesem Geburtshaus arbeitet. „Wir brauchen eine gewisse Vorbereitungszeit und auch das persönliche Kennenlernen ist ganz wichtig.“ Sämtliche Vorsorgeuntersuchungen führen die Hebammen in ihren Räumlichkeiten vor Ort durch. Einzig für die Ultraschalluntersuchungen wird der Gang zum Frauenarzt angeraten.

Zur Geburt selbst wird die Hebamme durch eine Kollegin unterstützt. Anschließend bleiben Mutter und Kind noch etwa zwei bis drei Stunden im Geburtshaus, bevor es für den Nachwuchs erstmals nach Hause geht. Voraussetzung für die Entbindung in einem Geburtshaus sei in jedem Fall, dass eine unkomplizierte Schwangerschaft vorliegt und also bei der Geburt keine größeren Schwierigkeiten zu erwarten sind. Für den Fall, dass es doch zu unerwarteten Komplikationen käme, hätte die Gesundheit von Mutter und Kind immer oberste Priorität. Im Zweifel sorgten die Hebammen für die Verlegung in eine Klinik.

Keine komplizierten Fälle

Auch eine entspannungsfördernde Wanne steht im Leipziger Geburtshaus am Rabensteinplatz 3 zur Verfügung. Quelle: Kempner

Die Kosten für die Geburt werden regulär durch die Krankenkassen übernommen. Einzig eine Rufbereitschafts-Pauschale von rund 600 Euro fällt an. Einige Kassen erstatten aber auch diese Kosten anteilig.

Beruf muss attraktiver werden

Stephanie Hahn-Schaffarczyk vom Sächsischen Hebammenverband berichtet, dass es für Hebammen derzeit im Freistaat rund 20 Prozent offene Stellen gibt. Der Erfahrung nach entschieden sich einige angehende Hebammen während oder nach der Ausbildung auch noch um, da sie mit den Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern nicht immer einverstanden seien.

„Das Hauptproblem sind nicht mal die sehr hohen Versicherungsbeiträge, sondern schlicht, dass der Beruf für junge Menschen wieder attraktiver werden muss, sagt Seelemann am Rabensteinplatz. „In unserem Haus tragen wir mit einer familiären Arbeitsatmosphäre dazu bei“, so die erfahrene Hebamme.

97 Prozent wählen die Klinik

Trotz des deutlich besseren Betreuungsverhältnisses und der persönlichen Umgebung entscheidet sich nach wie vor die große Mehrheit der werdenden Mütter für die klassische Geburt im Kreißsaal. Aus Sicht von Annett Heitmann-Mbise ist dieser Umstand auch gesellschaftlich konstruiert. „Das Sicherheitsgefühl spielt hier natürlich eine besondere Rolle. Doch mir stellt sich die Frage, was mehr Sicherheit garantiert. Möglichst viele Geräte oder eine Hebamme mit persönlicher Bindung, Erfahrung und Intuition?“

Franziska Seelemann ergänzt: „Eine Klinik-Hebamme muss oft vier Frauen gleichzeitig betreuen und steht dadurch unter einem enormen Druck. Bei uns haben wir mehr Zeit für die Frauen. Letztlich bleibt es immer eine sehr persönliche Entscheidung der Mutter.“

