Das war ein Schock. Als die 32-jährige Alina P. (Name geändert - d. Red.) Ende voriger Woche zur Entbindung ins Leipziger Universitätsklinikum (UKL) kam, wurde sie, wie alle Patienten, die stationär aufgenommen werden, auf Corona getestet. Das Ergebnis war Covid-19-positiv. Dabei hatte die Leipzigerin keine Symptome, fühlte sich wohl. Sie war total überrascht.

Für Prof. Holger Stepan, den Leiter der Geburtsmedizin am UKL, war die werdende Mutter schon der vierte Corona-Fall auf seiner Entbindungsstation seit Anfang September. Während der ersten Corona-Welle im Frühjahr gab es nicht eine einzige Infizierte unter den werdenden Müttern. „Das nimmt jetzt offensichtlich deutlich zu durch die insgesamt hohen Infektionszahlen“, lautet seine Prognose. Auch ins Leipziger Klinikum St. Georg kamen bereits mehrere Schwangere mit einer Covid-19-Infektion zur Entbindung

Infizierte Mütter waren ohne Symptome

Im UKL hatten alle vier Frauen glücklicherweise keine Symptome der Corona-Erkrankung und konnten normal im Kreißsaal ihre Kinder zur Welt bringen, sagte Stepan der LVZ. „Im Prinzip stellt eine Corona-Infektion für eine Schwangere kein großes Problem dar, sie muss sich kaum Sorgen machen, dass die Viren auf das Kind übertragen werden“, erklärt der erfahrene Geburtsmediziner. Das sei in keinem der Fälle am UKL passiert und komme auch sonst nur äußerst selten vor.

Es gebe aber deutschlandweit vereinzelt auch schlimme Krankheitsverläufe bei infizierten Schwangeren, weiß er, so dass sogar die Corona-Intensivstation nötig sei. Daher müsse man die Infektion ernst nehmen.

Werdende Väter dürfen mit in den Kreißsaal

In der Regel verlaufe die Entbindung bei Corona-Infizierten wie sonst auch, allerdings unter erhöhten Hygienemaßnahmen, erklärt Stepan. „Wir müssen ja unser Personal schützen.“ Die werdenden Väter dürfen in diesen Fällen mit in den Kreißsaal, natürlich mit Mund-Nasen-Schutz und nur wenn sie keine Symptome haben. „Der Partner kommt ja aus dem gleichen Haushalt“, so der Mediziner.

Prof. Dr. Holger Stepan, Leiter der Abteilung Geburtsmedizin am Universitätsklinikum Leipzig Quelle: UKL

Statt der Wochenstation folgt die Corona-Station

Der Unterschied zur normalen Entbindung ist, dass Mutter und Kind dann nicht auf die Wochenstation, sondern auf die Corona-Station des UKL verlegt werden. So kommt es, dass dann schon Neugeborene auf dieser Station liegen, im Bettchen neben ihrer Mutter. Auch Alina P. und ihrem Baby geht es so. „Jemand von der Geburtsstation sieht jeden Tag auf der Corona-Station nach Mutter und Baby“, erklärt Stepan.

Stillen ist möglich, aber mit Maske

„Wenn die Mutter keine Symptome hat, kann sie ihr Kind normal stillen und versorgen, natürlich mit Mund-Nasen-Schutz. Das Abküssen sollte sie aber erst einmal unterlassen. Die Mutter-Kind-Bindung ist wichtig, und zu Hause sind beide dann ja auch zusammen“, sagt der Arzt. Notwendig sei es, erst einmal in Quarantäne zu bleiben, bis der Test bei der Frau dann negativ ist, und dass Vater und Mutter auch zu Hause alle Hygieneregeln einhalten.

Bei schweren Symptomen der Mutter gelten andere Regeln

Anders würde es sich verhalten, wenn die werdende Mutter schwere Corona-Symptome hätte. Dann dürfte sie ihr Kind erst einmal nicht selbst versorgen. So seien die Regeln.

Sollten sich nun alle Schwangeren prophylaktisch auf Corona testen lassen? „Nein“, sagt der Chef-Geburtsmediziner des UKL. „Wenn die Schwangere keine Symptome hat, kann sie ganz entspannt sein, dies würde nur Testkapazitäten verschwenden. Es bestehe kein Grund zur Panik, aber Abstandsregeln und Maskenpflicht sollten gerade von Schwangeren und dem privaten Umfeld eingehalten werden.“ Vor der Entbindung im UKL würden dann alle werdenden Mütter sowieso getestet.

In allen vier Fällen am UKL hatten die Frauen keine Vorerkrankungen und wussten nicht, wo sie sich angesteckt hatten. Wahrscheinlich im privaten Bereich, vermutet Stepan. Es bestehe daher kein Grund, für die Schwangeren, die Kliniken zu meiden.

Die Geburtenzahlen auf seiner Station seien im Übrigen ganz normal, es gebe keine Ausschläge nach oben oder unten. Auch der von so manchem erwartete Corona-Babyboom sei nicht in Sicht.

Corona-Fälle auch im Kreißsaal am St. Georg

Auch am Leipziger Klinikum St. Georg haben schon mehrere Schwangere mit einer Corona-Infektion entbunden, sagte Kliniksprecherin Manuela Powollik der LVZ. Zum Teil war die Infektion schon bekannt und die Frau kam aus der Quarantäne, bei anderen wurde die Infektion erst durch die Testung im Kreißsaal bekannt. „Alle Frauen hatten milde bis asymptomatische Krankheitsverläufe. In diesen Fällen und wenn es keine weiteren Komplikationen gibt, streben wir eine Spontangeburt an“, erklärte sie. Die Entbindungen verliefen unter strengsten Schutzmaßnahmen normal. Das Personal trage bei der Entbindung entsprechende Schutzkleidung. Die Übertragung des Virus auf das Neugeborene sei nicht zwangsläufig gegeben, hieß es. Der unmittelbare Mutter-Kind-Kontakt nach der Geburt liege dem Klinikum sehr am Herzen und werde unter strengsten Hygieneanleitungen umgesetzt.

Von Anita Kecke