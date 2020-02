Leipzig

Nach dem rechtsextremen Terroranschlag am Mittwoch in Hanau ( Hessen), bei dem ein 43-Jähriger unter anderem neun Menschen in zwei kurdisch-türkischen Restaurants getötet hat, wird bundesweit zu Gedenkveranstaltungen aufgerufen – darunter auch in Leipzig. Wie es am Donnerstag in mehreren Postings auf Twitter hieß, soll die Solidariätsveranstaltung für die Opfer des Terroranschlags um 20 Uhr auf dem Otto-Runki-Platz im Osten der Messestadt beginnen.

„Lasst uns heute gemeinsam der Opfer gedenken, aber lasst uns auch schon heute klar Farbe bekennen und uns klar gegen jede Art von Rassismus und Menschenfeindlichkeit stellen. Denn die rassistischen Morde alleine der vergangenen Monate zeigen deutlich, dass die blau-braune Saat des Hasses aufgeht. Hier braucht es den klaren und deutlichen Widerspruch aller Demokratinnen und Demokraten", hieß es dazu in einer Einladung der stellvertretende Leipziger SPD-Vorsitzende Irena Rudolph-Kokot.

Auch zahlreiche andere sächsische Politiker hatte am Donnerstag mit Bestürzung auf den rechten Terroranschlag in Hessen reagiert. „Ich bin erschüttert, traurig und fassungslos“, schrieb Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) am Donnerstagvormittag auf Facebook. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) erklärte auf Twitter. „Hinter dieser abscheulichen Tat steckt eine rassistische & menschenverachtende Ideologie, der wir entschieden entgegentreten müssen.“ Er sprach den Opfern, Hinterbliebenen und Verletzten sein Mitgefühl aus.

Parallel zur geplanten Kundgebung am Donnerstag in Leipzig finden bundesweit ähnliche Solidaritätsveranstaltungen statt – darunter auch in Dresden (19 Uhr, Albertplatz), in Erfurt (18 Uhr, Anger), in Halle (19.30 Uhr, Marktplatz), in Magdeburg (19 Uhr, Hauptbahnhof) und in Rostock (18 Uhr, Doberaner Platz).

Mehr zum Thema:

Liveblog: Mutmaßlicher Täter mit “zutiefst rassistischer Gesinnung"

Hanau-Attentäter bestellte Tatwaffe in Onlineshop

Leipzigs OBM „fassungslos“ nach Anschlag in Hanau

Von Matthias Puppe