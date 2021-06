Leipziger Geschäftsfrau bei Gerichtstermin in Celle erschossen

Celle/Leipzig

Brutaler Mord an der Leipziger Geschäftsfrau Petra H. Die 49-jährige Witwe des im März 2019 verstorbenen Leipziger Unternehmers Peter H. wurde vorm Amtsgericht in Celle erschossen. Der Täter, der 78-jährige Götz W., richtete sich nach der Tat selbst. Die Kauffrau war am vergangenen Donnerstag mit ihrem Anwalt in Celle, um Streitigkeiten mit dem offenbar säumigen Mieter W. bei einem gerichtlichen Gütetermin zu klären.

Laut Celles Amtsgerichtsdirektor Philipp Klass habe Petra H. dem Täter ein Haus in Winsen (Aller) im Landkreis Celle vermietet. Der Zivilrechtsstreit um die Immobilie habe laut Aktenlage keinerlei Anhaltspunkte für ein „erhöhtes emotionales Potenzial“ enthalten. Die Celler Staatsanwaltschaft bestätigte gegenüber der LVZ , dass ein Überwachungsvideo vom Tathergang vorliegt.

Zwei Schüsse auf Petra H.

Demnach habe Götz W. seiner Vermieterin aus Leipzig am Tattag gegen 10 Uhr vorm Amtsgericht zunächst Unterlagen übergeben, um anschließend seinen Aktenkoffer aus dem Auto zu holen. Als der 78-Jährige zurück war, fiel der erste Schuss. Das bestätigte Polizeisprecherin Birgit Insinger. H. sei zu Boden gegangen und W. feuerte aus unmittelbarer Nähe ein zweites Mal. Danach nahm sich der Täter selbst das Leben.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Um 10.20 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass Schüsse gefallen seien. Ein Großaufgebot sperrte den Bereich um das Amtsgericht weiträumig ab. Der Zeuge des Geschehens, der Anwalt von Petra H., schilderte den Ermittlern die Tat. Er kam mit dem Schrecken davon.

Von Guido Schäfer