„Fritzi – Eine Wendewundergeschichte“ erzählt aus Perspektive einer Schülerin vom Wendeherbst in Leipzig. Das kleine Mädchen schlittert in die Widerstandsbewegung – und landet bei den Montagsgebeten in der Nikolaikirche. Seit kurzem gibt es den Film auf DVD zu kaufen. LVZ.de verlost 10 DVDs in Kooperation mit dem Filmverleih Weltkino.