Leipziger Gießerei läutet Friedensglocke: "Wann, wenn nicht jetzt"

Ihr Klang steht der von Kirchenglocken in nichts nach. „Hell mit einem langen Nachhall“, beschreibt ihn Richard Siedler. Der 83-jährige Firmenchef ist sehr stolz darauf, dass sie endlich vor dem Firmensitz der Gießerei Keßler in Großzschocher läutet. Täglich Punkt 12 Uhr schlägt sie zwölf Mal.

Die Glocke sollte längst aufgestellt sein. Doch wegen Corona wurde die feierliche Einweihung ein ums andere Mal verschoben. Mit dem russischen Überall auf die Ukraine rückten die Bedenken schlagartig in den Hintergrund. „Wir wollten ein Zeichen setzen. Wann, wenn nicht jetzt“, sagt der Seniorchef, der gemeinsam mit seinem Sohn Jörg Siedler (61) das Unternehmen führt. In dem Triangel, in dem die Glocke hängt, steht „Für Frieden, Naturschutz und Gerechtigkeit“. Die Siedlers nennen sie Friedensglocke. Ihre Schläge sollen wachrütteln, „damit dieser Wahnsinn endlich endet“.

Tote, Hunger und Nächte im Freien

Was Krieg bedeutet, weiß Richard Siedler nur zu gut. Erst nahm Hitlers Krieg ihm den Vater, dann verlor seine Familie auch die Heimat. Mit sechs Jahren musste er an der Seite seiner Mutter und den drei Geschwisters Landsberg an der Warthe verlassen. „Wir hatten nur diesen Handwagen“, erinnert er sich an die Flucht. „Meine jüngste Schwester saß oben auf den wenigen Sachen, die man uns ließ. Wir anderen liefen nebenher.“

Die Friedensglocke wird 2020 in der Gießerei Keßler aus der Sandform gehoben. Nach dem Guss musste sie eine Woche lang abkühlen. Quelle: Christian Modla

Die Stimme versagt immer wieder, während er von dem wochenlangen Marsch nach Berlin erzählt. Von den vielen Toten am Wegesrand. Den ausgebombten Städten. Den kalten Nächten im Freien und dem Hunger. „Krieg“, sagt er, „Krieg kennt keine Gewinner. Er bringt nur unvorstellbares Leid. Das hat uns der Zweite Weltkrieg doch eigentlich gelehrt.“

Als er vom Überfall Russlands auf die Ukraine in den Nachrichten erfuhr, sagt er, „war ich anfangs wie gelähmt“. Kurz drauf fassten die Siedlers den Entschluss, ihre Friedensglocke endlich aufzustellen. Nur wenige Tage später läutet sie zum ersten Mal.

Glockensockel ähnelt einem Pumpengehäuse

Vor rund eineinhalb Jahren hat die Gießerei ihre Friedensglocke gegossen und sandgestrahlt. Doch die Aufstellung der 345 Kilogramm schweren Stahlglocke verzögerte sich – genau so wie der Herstellungsprozess zuvor.

„Mit der Glocke wollten wir eigentlich zeigen, dass wir eine Spezialgießerei sind und modernste Verfahren beherrschen“, erzählt Jörg Siedler. 1995 ist die Gießerei Keßler & Co. gegründet worden – entstanden aus der Lehr- und Forschungsgießerei des einstigen Gisag-Kombinates. Die Firma fertigt Einzel- und Kleinserien von Guss- und Maschinenteilen. Deshalb ähnelt der Sockel unter der Glocke einem Pumpengehäuse. So etwas zu gießen, erfordere viel handwerkliches Können.

Auf einen hundertstel Millimeter genau

Die Formen für den Glockenguss wurden digital im Drucker gefertigt. Schicht für Schicht sei das Quarzsandgemisch aufgetragen worden. „Auf den Hundertsten-Millimeter genau“, so der Juniorchef. Außerdem wollte man mit der Glocke ein Zeichen setzen, dass man noch da sei. Anderen Gießereien in der Region sei das nicht vergönnt, wie zuletzt 2020 das bittere Aus der Gußwerke Leipzig, vormals Halberg Guß, gezeigt habe.

Eine Schande sei es, dass so ein moderner Betrieb mit hohem Automatisierungsgrad platt gemacht wurde, so der Seniorchef. Da könne er noch einiges dazu sagen. Aber das alles rücke angesichts des Krieges in der Ukraine in den Hintergrund.

