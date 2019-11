Leipzig

Der Leipziger Glühwürmchenumzug erfindet sich in jedem Jahr neu. Startete daserste Lampionfest vor sieben Jahr noch beschaulich am Cottaweg, wuchs es Jahr für Jahr. Zuletzt zogen rund 9000 Kinder mit ihren Eltern rund um die Red Bull Arena. Am Dienstag ist nun wieder soweit und die Veranstalter haben einige Überraschungen im Gepäck.

Neuer Platz wegen Umbau am Stadion

Wegen der Umbauarbeiten am Stadion erwartet die kleinen Gäste eine neue Variante. Der Umzug startet und endet in diesem Jahr auf der Festwiese. „Das hat den großen Vorteil, dass die vielen Treppenstufen zur Arena für die Besucher mit Kinderwagen keine Hürde mehr darstellen“, sagte Manuel Roth, Schreibwarenhändler in der Südvorstadt und Erfinder des Leipziger Umzugs.

Zusätzlich wollen die Gastgeber die Kinder mit einem Glühwürmchendorf auf der Festwiese überraschen. Dort werden Glühwürmchensaft ausgeschenkt und Bratwürste gegrillt. Angesagt haben sich von RB Leipzig einige Spieler der Bundesligamannschaft, das Frauenteam und Maskottchen Bulli.

Lampions und Aktionsstände

Lampions werden von 16 Uhr an für einen Unkostenbeitrag von zwei Euro ausgegeben. Eine halbe Stunde später startet ein Bühnenprogramm mit Musik und Interviews. Der Umzug selbst beginnt dann um 17.30 Uhr, begleitet vom Schalmeienorchester Großpösna. „Im Anschluss haben noch viele Aktionsstände mit Büchsenwerfen, Torwandschießen und vielem mehr geöffnet“, so Roth.

Der Abend endet gegen 19 Uhr mit einem Feuerwerk. Die Einnahmen werden traditionell für den guten Zweck gespendet. Unterstützt werden die Elternhilfe für krebskranke Kinder, der Förderverein für Frühgeborene, die Stiftung Kinderklinik, die Leipziger Kinderstiftung und das Kinderhospiz Bärenherz.

