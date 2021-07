Leipzig

Für Monika Heyn ist Schmuck „die zweitschönste Sache der Welt“. Ganze Berge von Schmuck hat sie in ihrer Werkstatt entstehen lassen – opulent und gleichzeitig präzise, nach Techniken, die schon die Goldschmiede im Mittelalter anwandten. Die Stücke aus Gold und Silber, Platin und Stahl, Knochen und Kokosnuss, Pflanzen und Steinen begleiten ihren Träger oft bis ans Lebensende, gehen dann vielleicht an die nächste Generation über.

„Die Arbeit hält uns jung“

Die 73-jährige Goldschmiedemeisterin und ihr Mann Gunter (81) hätten sich längst zur Ruhe setzen können. Statt dessen feiern sie am 1. August das 50-jährige Bestehen ihres Handwerksbetriebs. Drei Tage pro Woche arbeiten sie noch in ihrer Schatzkammer. Schmelzen, walzen, hämmern, biegen, löten, granulieren, ziselieren – „das macht von früh bis Abend Spaß, die Arbeit hält uns jung“, betonen sie. Ein Nachfolger für ihren Betrieb ist nicht in Sicht. Die jüngere Tochter, gleichfalls Goldschmiedemeisterin, hat sich mit ihrer Familie in Norwegen eine Existenz aufgebaut, die ältere hat beruflich einen anderen Weg eingeschlagen.

Monika und Gunter Heyn führen ihr Geschäft im eigenen Haus in Leipzig Thekla. Bis vor zehn Jahren hatten sie noch ein zweites Geschäft in Zeitz. Quelle: Nora Börding

Monika Heyn wusste schon in der fünften Klasse, dass sie nicht den Kartonagen-Betrieb ihrer Eltern übernehmen will. Zielstrebig hatte sie mit 22 Jahren alle Weichen ins Leben gestellt: Sie hatte den Meisterbrief in der Tasche, war verheiratet, hatte ihr erstes Kind, machte sich selbstständig und begann parallel dazu eine Designer-Ausbildung an der Burg Giebichenstein. Ihre erste Werkstatt richtete sie in einer Ecke im Schlafzimmer ein. Einige Jahre später entschloss sich Ehemann Gunter, seine Karriere als Berufsmusiker am Theater aufzugeben. Er ließ sich bei seiner Frau als Lehrling anstellen und absolvierte Schritt für Schritt genau die gleichen Etappen wie vorher sie: Lehre, Meisterausbildung, Studium an der Burg Giebichenstein, Ernennung zum Anerkannten Kunsthandwerker.

Gunter Heyn arbeitet in einem eigenen Raum in der Werkstatt in Thekla. Quelle: Nora Börding

Privatunternehmen sollten verschwinden

1972 wollte die DDR dem Privatunternehmertum ein Ende machen. Angeblich zwecks Vervollkommnung des Sozialismus wurden private Betriebe zur Verstaatlichung gezwungen. Auch Monika Heyn wurde gedrängt, in eine Produktionsgenossenschaft des Handwerks (PGH) einzutreten – das konnte sie abwenden. Als Kontingent bekam sie zehn Gramm Feingold zugewiesen – fürs ganze Jahr! Das war glatte Erpressung. Dennoch hatte sie so viele Aufträge, dass die Kunden ein ganzes Jahr auf ihre bestellten Schmuckstücke warten mussten. „Die Leute brachten uns die alten Eheringe von Oma und Opa, und wir haben was Neues draus gemacht.“ Ihr Mann, gelernter Feinmechaniker, baute alle Instrumente für die Werkstatt selbst.

Diesen Ring mit einem riesigen Karfunkelstein hat Monika Heyn sich selbst angefertigt – sie will ihn zur 50-Jahr-Feier ihrer Firma tragen. Quelle: Nora Börding

Einzigartige Meisterstücke sind in der Theklaer Werkstatt entstanden. Neben Trauringen, Perlen- oder Brillantschmuck auch Cityschmuck für Städte wie New York oder Nancy. Absolutes Highlight war der Prunkpokal für die Dachdecker-Innung. Auch die Goldene Rose für den Leipziger Karneval stammt aus der Heynschen Werkstatt. Oder der Ur-Krostitzer Jahresring: Das Original soll Schwedenkönig Gustav Adolf im Dreißigjährigen Krieg über dem Handschuh getragen und später dem Krostitzer Braumeister zum Dank für sein wohlschmeckendes Bier überlassen haben. Auf Kundenwunsch fertigte das Meisterpaar verrückte Dinge an wie ein silbernes Ohr, ein Kettenhemd oder einen Ritter-Ring mit Gelenk, der den gesamten Finger bedeckt. 14 Lehrlinge wurden in der Theklaer Werkstatt ausgebildet, die heute alle selbst Meister sind. Auf dem Höhepunkt hatte die Firma 13 Mitarbeiter.

Innung ist stark geschrumpft

1993 hat Monika Heyn die große Feier zum 500-jährigen Bestehen der Goldschmiede-Innung organisiert. In der Innung sind mittlerweile nur noch zwölf Betriebe zusammengeschlossen, von einstmals 56 im Jahr 1990. Doch der Handwerksberuf an sich lebt weiter: 1990 waren 61 Gold- und Silberschmiede in die Handwerksrolle eingetragen, heute sind es 56. Viele Betriebe bilden jedoch keine Lehrlinge mehr aus, und viele alte Techniken werden gar nicht mehr gelehrt.

Am Wochenende feiern Monika und Gunter Heyn das 50-jährige Jubiläum ihrer Firma mit Familie, Freunden und Kollegen. Es fand eigentlich schon im Januar statt, wurde aber wegen Corona verschoben. Die Kundschaft ist am 25. September zum Feiern ins Geschäft eingeladen. Und wie geht es für die Schmuckdesigner weiter? „Bis wir 90 sind, machen wir so weiter. Ab dann nur noch halbe Tage“, lachen sie.

Von Kerstin Decker