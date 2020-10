Leipzig

Er ist ein kleiner Filmstar: Deshalb bekommt der Niffler, ein in Großbritannien heimisches Fabeltier mit Vorliebe für Gold und andere Schätze, sogar ein Podest. Denn als „magisches Tierwesen“ begeistert er viele Fans. Der Niffler ist eine Erfindung von Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling, die in Ameisenigel und Schnabeltier für ihn Vorbilder fand. Gerade der eierlegende Igel, der seine Jungen in der Bauchtasche aufzieht, erschien vielen Menschen im 18. Jahrhundert als „unglaubwürdig“, als dieser einst als Präparat aus Australien hierher kam. Da wurden sogar Präparatoren beschäftigt, um herauszufinden, ob der Ameisenigel echt ist.

Einflüsse auf die moderne Popkultur

Im Grassi-Museum für Völkerkunde am Johannisplatz gibt es aber noch mehr fantastische Tiere, legendäre Mischwesen und seltsame Kreaturen. Für die Sonderschau „Fantastische Tierwelten“ hat es viele solcher Figuren aus der mystischen Welt seiner Sammlungen geholt und kombiniert sie mit zeitgenössischen Phänomenen aus der realen und digitalen Welt. Der Besucher der Schau, die sich besonders an Familien mit Kindern richtet, trifft auf Drachen, Regenbogenschlangen, Löwen und Einhörner und vieles mehr. „Die Einflüsse der klassischen Mythen und Vorstellungen auf die moderne Popkultur sind groß. Da zeigen wir einige Beispiele“, erklärt Kurator Dietmar Grundmann. Die sind allgegenwärtig. Erfinder von Computerspielen und Autoren greifen oft auf diese zurück.

Wie ein Karpfen zum Drachen wird

Gleich am Eingang trifft der Besucher auf einen chinesischen „Drachenfisch“ aus Porzellan, der aus der Ming-Dynastie stammt. Als karpfenähnliche Figur des Karpador, der sich in das drachenartige Garados verwandelt, kennen ihn viele als Pokémon-Spielkarte. „Der Karpfen schafft es, ein paar sehr schwierige Stromschnellen stromauf zu schwimmen, und verwandelt sich so in einen Drachen. Das stammt aus einem chinesischen Mythos“, sagt Grundmann und sei ein Symbol für Erfolg, den man durch starke Anstrengung erreichen könne.

Gezeigt wird ebenfalls, wie aus Tieren ein fantastisches Wesen wird. Etwa der asiatische Löwe, der als machtvolles Schutzwesen schon früh mit dem Buddhismus und Hinduismus verwoben war. „Sein Abbild findet sich noch heute häufig als Wächterfigur an Tempeln und Palästen“, so Grundmann, obwohl diese Abbildungen oft wenig Ähnlichkeit mit dem lebenden Vorbild haben. Mischwesen mit Löwenkörper, wie etwa Greif und Mantikor, gelangten auch über das antike Griechenland in die europäische Welt fantastischer Tiere. Ebenso wie Schlangen, die in vielen Kulturen als göttlich verehrt werden.

Rituale mit Tiermasken aus aller Welt

Der Besucher trifft auf glücksverheißende Tiere wie Einhorn und Qilin, Glücksbringer wie eine dreibeinige Kröte sowie die unermüdliche Winkekatze, aber auch auf Schutzwesen wie den Patronus. Wer Lust hat, kann selbst zum Tier werden. So legen Menschen Tiermasken an, um bestimmte Rituale zu vollziehen. Auch für Feste, Straßenumzüge, fürs Theater... Thematisiert wird ebenfalls die Furry-Szene, in der Menschen Kostüme ihrer Identitätsfiguren tragen. „Wir haben die Ausstellung gemeinsam mit einem Kinderkuratorium vorbereitet“, erzählt Museumspädagogin Sabine Wohlfarth. Deshalb fehlt auch der Grüffelo nicht. Und es gibt ein Treffen der Kuscheltiere, denen sie Kinder anvertrauen können – coronabedingt allerdings ebenso wie beim Rahmenprogramm mit Einschränkungen.

Die Ausstellung ist bis zum 17. Januar 2021 täglich von 10 bis 18 Uhr (außer montags) geöffnet. Eintritt 8, ermäßigt 6 Euro, unter 17 Jahren ist frei.

