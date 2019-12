Leipziger Großvermieter LWB steigert Bauausgaben auf Rekordhöhe

Leipzig

Mit 35 500 Wohnungen ist die LWB nicht nur der größte Vermieter in Leipzig, sondern auch die größte kommunale Wohnungsbaugesellschaft in Sachsen. Im neuen Jahr will diese 135 Millionen Euro in Baumaßnahmen stecken: soviel wie noch nie. Wofür das Geld investiert wird und was sie von einem Mietendeckel halten – darüber sprechen die Geschäftsführerinnen Ute Schäfer (Finanzen) und Iris Wolke-Haupt (Wohnungswirtschaft) im LVZ-Interview.

Die LWB-Geschäftsführerinnen Iris Wolke-Haupt und Ute Schäfer in der LWB Zentrale in Leipzig. Quelle: Kempner

Frage: Die LWB baut immer mehr und muss dabei für lange Zeiträume vorausdenken. Nach welchen Prämissen fällen Sie die Entscheidungen?

Ute Schäfer: Wichtig ist, dass bei allem, was wir tun, die Menschen im Mittelpunkt stehen. Der demografische Wandel zum Beispiel stellt uns alle vor große Herausforderungen. Als LWB wollen wir unter anderem mit dafür sorgen, dass unsere Mieter so lange wie möglich gut in den eigenen vier Wänden leben können.

Iris Wolke-Haupt: Gute Nachbarschaften werden wichtiger. Klimaschutz ist eine große Aufgabe, auch auf kommunaler Ebene. Deshalb ist die LWB zum Beispiel Partner im Rahmen eines EU-Modellprojektes zur Schaffung von klimaneutralen Quartieren – wahrscheinlich beteiligen wir uns mit dem Dunckerviertel. Auch befassen wir uns mit Mobilitätskonzepten, dem weiteren Ausbau von Photovoltaikanlagen und dezentralen Quartierslösungen zur Wärmeversorgung. Die Aufzählung lässt sich fortsetzen.

Ausbau-Pläne für 800 leere Wohnungen

Viel geschah zuletzt in den Plattenbausiedlungen. Was haben Sie dort geschafft, wie geht es 2020 weiter?

Iris Wolke-Haupt: Wir haben allein in diesem Jahr 587 Platten- und 30 Altbauwohnungen saniert. Der Plattenbau bleibt weiter ein Schwerpunkt. Wir setzen 2020 die Sanierungen in den Wohngebieten in Grünau, Paunsdorf, Dölitz und im 1950er-Jahre-Bestand an der Kurt-Eisner-Straße fort. In Schönefeld und Paunsdorf gestalten wir außerdem weitere Wohnhöfe, in Grünau werden durch Zusammenlegungen große Wohnungen entstehen. Darüber hinaus gibt es viele Einzelmaßnahmen in unseren Quartieren. Dabei fließen über 13 Millionen Euro in die Instandsetzung von Haustechnik, Aufzüge, Balkone, Fassaden- und Treppenhäuser. Zehn Millionen Euro sind für den Ausbau von über 800 Wohnungen vorgesehen, die zumeist durch Umzüge leer stehen.

Wie geht es beim Neubau weiter?

Iris Wolke-Haupt: 2019 haben wir unsere drei ersten großen Projekte mit mietpreisgebundenen Wohnungen begonnen. Sie befinden sich in der Littstraße, der Bernhard-Göring-Straße und der Straße des 18. Oktober. Insgesamt entstehen 353 Wohnungen, davon 151 gefördert, und eine Kindertagesstätte. Weitere drei Projekte mit mehr als 400 Wohnungen, die ausschließlich gefördert sind, und zwei Kitas sollen im nächsten Jahr mit dem Bau starten.

Ute Schäfer: Allein im kommenden Jahr planen wir Bauausgaben in Höhe von 135 Millionen Euro. Das ist für uns ein neuer Spitzenwert. Zum Vergleich: 2017 waren es mit 63,9 Millionen Euro noch nicht mal halb so viel. Zudem haben wir die Instandhaltungsausgaben pro Quadratmeter Wohnfläche seit 2011 nahezu verdreifacht.

Kaltmieten in Connewitz bei 5,74 Euro

Im Leipziger Süden wird von der LWB besonders laut eine preisdämpfende Rolle auf dem Wohnungsmarkt gefordert. Wie gehen Sie damit um?

Ute Schäfer: Die LWB übernimmt seit ihrer Gründung eine mietpreisdämpfende Rolle auf dem Leipziger Wohnungsmarkt. Unsere durchschnittliche Kaltmiete pro Quadratmeter liegt stets deutlich unter dem städtischen Vergleichswert, der im letzten Jahr 5,88 Euro betragen hat. Zugleich muss beachtet werden, dass wir in Leipzig einen Marktanteil von rund zehn Prozent haben. In Connewitz und der Südvorstadt sind es nur fünf Prozent beziehungsweise 1280 LWB-Wohnungen. Das heißt, dort sind unsere Einflussmöglichkeiten auf den Markt noch geringer. Die durchschnittliche Kaltmiete der LWB-Wohnungen liegt in der Südvorstadt und Connewitz bei derzeit 5,74 Euro pro Quadratmeter.

Die Baukosten steigen ständig weiter. Wie lang können Sie da noch bezahlbaren, neuen Wohnraum schaffen?

Iris Wolke-Haupt: Wirtschaftlich sind hier im frei finanzierten Bereich Kostenmieten von unter zehn Euro pro Quadratmeter nicht mehr erzielbar. Ähnlich wirken sich die Baupreise auch bei Sanierung und Instandhaltung aus. Insbesondere wenn wir die Mieten im KdU-fähigen Bereich halten wollen, stoßen wir an die Grenzen der Wirtschaftlichkeit. (Anmerkung der Redaktion: KdU steht für Kosten der Unterkunft – das ist ein Betrag, den Bedürftige monatlich von der Stadt zum Bezahlen ihrer Wohn- und Heizkosten erhalten. In Leipzig liegen die KdU-Sätze sehr niedrig.)

Ute Schäfer: Für andere Großstädte mit einer hohen Wirtschaftskraft mögen Mieten über zehn Euro ganz normal sein. In Leipzig jedoch sind aufgrund der vergleichsweise geringen Haushaltsnettoeinkommen solche Mieten unrealistisch. Unser Augenmerk gilt unverändert der Bereitstellung von Wohnungen im preisgünstigen Segment. Das geht zumindest im Neubau nicht mehr ohne Förderung. Allerdings sind auch mit Förderung die steigenden Kosten und die nicht ausreichenden Kapazitäten der Baufirmen eine Herausforderung. Wir stellen uns dieser Aufgabe, brauchen da jedoch Unterstützung. Die Verantwortung für bezahlbares Wohnen tragen nicht allein die Vermieter.

Wer denn sonst noch?

Iris Wolke-Haupt: Wir haben eine gemeinschaftliche Aufgabe. Bund, Freistaat und Kommune sind ebenso gefordert wie Architekten, Fachplaner und die ganze Baubranche.

Ute Schäfer: Die neue sächsische Staatsregierung hat soeben ihren Koalitionsvertrag vorgelegt. Beim Thema Wohnen geht vieles in die richtige Richtung. Wir haben auch Anregungen dazu eingebracht.

Freistaat überprüft Förderung bis Mitte 2020

Was schlagen Sie vor?

Iris Wolke-Haupt: Es ist dringend erforderlich, bei der Förderhöhe die allgemeine Baupreisentwicklung abzubilden und die Kosten zu berücksichtigen, die beispielsweise aus der Umsetzung des Gebäudeenergiegesetzes resultieren. Nach dem alten Förderprogramm gibt der Freistaat Sachsen maximal 630 Euro pro Quadratmeter im Neubau. Damit sind die Maßnahmen nicht wirtschaftlich. Wir wünschen uns, dass bei der Evaluierung des Wohnungsbau-Förderprogramms bis voraussichtlich Ende Juni 2020 auch auf dieses Thema eingegangen wird.

Ute Schäfer: Wir halten einen realen Investitionszuschuss für sinnvoll.

Wie entwickeln sich bei der LWB die Mieten und wie der Leerstand?

Iris Wolke-Haupt: 2019 sind die Mieten in unserem Gesamtbestand um rund zwei Prozent auf durchschnittlich 5,34 Euro pro Quadratmeter gestiegen. Für 2020 ist eine vergleichbare Entwicklung geplant. Das ist auch aufgrund der gestiegenen Baukosten erforderlich. Der Leerstand liegt bei 4,4 Prozent und ist damit etwa gleichbleibend.

Für die kommunalen Wohnungsgesellschaften in München hat der dortige Stadtrat jüngst ein fünfjähriges Mietenmoratorium beschlossen. Welche Folgen hätte ein ähnlicher Beschluss in Leipzig für die LWB?

Ute Schäfer: Ein Mietendeckel nur für die kommunale Wohnungsbaugesellschaft wäre genauso falsch wie für den gesamten Markt. So würden weder mehr bezahlbare Wohnungen entstehen noch Luxusprojekte oder Spekulationen verhindert werden. Die Folge wäre wahrscheinlich, dass unsere Wohnungsbestände nicht mehr ordentlich gepflegt und instandgehalten werden können, wenn die Kosten dafür steigen und die Vermieter diese nicht teilweise umlegen dürften. Wir begrüßen in diesem Zusammenhang, dass der Koalitionsvertrag der neuen sächsischen Staatsregierung Enteignungen und Mietpreisdeckel ausschließt.

Von Jens Rometsch