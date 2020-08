Leipziger Grüne wollen Gespräch mit Hausbesetzern suchen

Leipzig

Nachdem mehrere Aktivisten in der Ludwigstraße im Leipziger Osten ein leerstehendes Gebäude besetzt haben, melden sich die Vorstandsvorsitzenden der Grünen in der Messestadt zu Wort und zeigen sich gesprächsbereit. Sie kritisieren zwar die Vorgehensweise der Aktivisten, loben aber das vorgeschlagene Nutzungskonzept für das Gebäude und fordern, dass in der Gesellschaft „immer Platz für politische Aktionen sein muss, die uns auf Missstände hinweisen.“ Zuvor hatte die CDU Leipzig ein sofortiges Ende der Hausbesetzung gefordert.

Jobke : „Akt des zivilen Ungehorsams“

Für die Beweggründe der Hausbesetzer zeigt Grünen-Vorstandssprecher Matthias Jobke Verständnis: „Die Aktivistinnen möchten damit auf den vorhandenen Leerstand in der Stadt aufmerksam machen - was bei gleichzeitigem Wohnungsmangel und steigenden Mieten zweifelsohne Fragen aufwirft.“ Dennoch sagt er deutlich: „Die Besetzung der Ludwigstraße 71 ist ein Akt des zivilen Ungehorsams.“ Er fügt hinzu: „Selbstverständlich stellt das Besetzen von Häusern einen Gesetzesverstoß dar, Eigentum verpflichtet jedoch auch und jahrelanger Leerstand von Wohnraum ist in der wachsenden Stadt nicht zu vermitteln.“

Nutzungskonzept inklusive Gemeinschaftsräumen und -garten

Jobke lobt auch das Nutzungskonzept der Besetzer für das leerstehende Gebäude. Selbstorganisierte Wohnformen für alle Generationen, Gemeinschaftsräume und -gärten sowie Platz für Bildungsarbeit begrüße er sehr. In den kommenden Tagen wollen die Grünen in Leipzig nun das Gespräch mit den Aktivisten suchen, wie Vorstandssprecherin Ulrike Böhm erklärt: „Wir werden uns in den nächsten Tagen auch selbst um ein Treffen mit den Aktivistinnen bemühen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen und gemeinsam zu überlegen, wie eine Win-Win-Lösung aussehen könnte.“

