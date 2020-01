Früher aufstehen für Mini-Demo: Leipziger Grundschüler kämpfen für Zebrastreifen

Leipzig

Seit einer Woche stehen sie jeden Morgen mit Signalwesten vor ihrer Schule: Mädchen und Jungen der Grundschule am Auensee setzen sich gemeinsam mit ihren Eltern und Lehrern dafür ein, dass ihr Weg zum Unterricht nicht mehr so gefährlich ist. Denn vor dem Schulgebäude gibt es weder eine Fußgängerampel noch einen Zebrastreifen. „Das ist absolut fehlgeplant und birgt akute Gefahren“, sagt Dana Weinhold (40) vom Elternrat, der die Aktion mit Unterstützung von Schulleitung, Messestadt-Verkehrswacht und Polizei initiiert hat.

Verkehrssituation unübersichtlich

Die Schule an der Stahmelner Straße im Stadtteil Wahren war für 11,25 Millionen Euro saniert und um einen Neubau sowie eine Sporthalle erweitert worden. „Am Eingang wurde eine Art Verengung als Überweg gebaut“, so Weinhold.

Damit sei der Weg über die Fahrbahn zwar nicht mehr so weit. Aber unterm Strich überwiegen aus Sicht der Kritiker die Nachteile: So könnten Kinder die Verkehrssituation kaum überblicken, da das Parken bis an den Überweg heran gestattet sei und ihnen Autos somit die Sicht nehmen. Außerdem sei der Überweg für Autofahrer nicht sofort als solcher erkennbar. Eher führe die Engstelle dazu, dass Pkw notgedrungen sogar auf den Fußweg ausweichen, schildert die Elternvertreterin.

Elterntaxis verschärfen Problem

Eine Gefahr für die Schulkinder ist aus Sicht des Elternrates auch hausgemacht: Elterntaxis. „Leider bringen viele Eltern ihre Kinder per Auto in die Schule“, schrieb ein besorgter Vater an die Stadt. „Der Elternrat hat hier schon viel Informationsarbeit investiert, was jedoch leider nur schleppend vorangeht.“

Der Autoverkehr am Schuleingangsbereich stelle eine akute Gefährdung der Kinder dar, da diese nicht einschätzen könnten, ob ein Auto nun anfährt, hält oder parkt. „Es wurde am Eingangsbereich zwar die Fahrbahn verengt, um den Übergang zu erleichtern, jedoch wird auch dort von anliefernden Eltern gehalten, das ist ja nicht verboten“, so der Vater. „Wir kamen zu dem Schluss, dass ein Zebrastreifen eine ideale Lösung wäre. Dann wäre die Situation klar: Die Kinder haben Vorrang, die Autos haben zu halten und der Zebrastreifen hat frei zu bleiben.“

Stadt erteilt Absage

Doch bereits im November erteilte die Stadt den Eltern eine Absage. In der AG Schulwegsicherheit sei über die Einrichtung eines Fußgängerübergangs in der Stahmelner Straße beraten worden, so die Verwaltung. „Dabei wurde dem Wunsch nach Einrichtung eines Fußgängerüberweges wegen der Tempo-30-Zonen Regelung in der Stahmelner Straße nicht entsprochen.

Solche Regelungen widersprechen dem insgesamt in Tempo-30-Zonen vorhandenen Verkehrscharakter der generellen Aufmerksamkeit, da in Wohngebieten prinzipiell an jeder Stelle mit querenden Kindern und Fußgängern gerechnet werden muss.“ Stattdessen sei vor dem Eingangsbereich der Schule der Gehweg verbreitert und somit eine sichere Querung der Fahrbahn ermöglicht worden. In dem betreffenden Abschnitt betrage die Fahrbahnbreite 3,80 Meter, so die Stadt.

Elternrat startet Aktionswoche Verkehrssicherheit

Laut Straßenverkehrsordnung sei das Halten an engen und an unübersichtlichen Straßenstellen unzulässig. „Gehwegparken ist nur erlaubt, wenn eine entsprechende Beschilderung vorhanden ist“, stellte die Verwaltung klar. „Das ist hier nicht der Fall. Die genannten Probleme entstehen durch verbotswidriges Parken, insbesondere der Eltern.“ Verstärkte Kontrollen des Ordnungsamtes und ein Einwirken auf Eltern sollten das Problem eindämmen.

Doch dies zeigte offenbar nicht den gewünschten Erfolg. Deshalb startete der Elternrat nunmehr eine Aktionswoche Verkehrssicherheit. Elternbriefe wurden verschickt, Partner wie die Messestadt-Verkehrswacht gewonnen. Seit Montag voriger Woche standen jeden Morgen von 7.15 bis 7.50 Uhr Kinder vor ihrer Grundschule, um auf die Gefahrenstelle aufmerksam zu machen.

Baubürgermeisterin reagiert

Auf Anfrage der LVZ kündigte Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau nun an: „Es wird in Kürze eine Verbesserung geben.“ Demnach bauen die Leipziger Wasserwerke im Bereich der Kreuzung umfangreiche Abwasseranlagen, sodass ab 17. Februar im Rahmen der geänderten Verkehrsführung während der Bauzeit eine transportable Ampelanlage errichtet werde. Im Anschluss soll die Kreuzung mit Fahrbahn und Gehwegen ausgebaut werden, wobei auch Querungshilfen errichtet würden. Nach dem Ausbau, so Dubrau, stehen dann in den beiden Kreuzungsarmen Am Hirtenhaus und Linkelstraße Querungshilfen zur Verfügung, die auch die Schulwegsicherheit verbessern sollen.

Von Frank Döring