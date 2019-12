Leipziger Grundschule am Auensee offiziell übergeben

Leipzig

Seit August 2019 läuft der Schulbetrieb, nun ist die Grundschule am Auensee in der Stahmelner Straße 1 offiziell übergeben worden. Etwa 180 Schülerinnen und Schüler werden dort von Schulleiterin Ute Wolter und ihrem Team unterrichtet. Und auch Schulhof und Außenanlagen sind endlich fertig. „Der Stadtteil Wahren kann sich über eine Bildungseinrichtung freuen, die den Anforderungen der Zukunft gewachsen ist“, erklärte Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) bei der Feier. „Als einzige Schule in Wahren hat sie an diesem Standort eine sehr lange Tradition. Und nach Jahren der Schließung öffnet sie sich jetzt auch wieder für Begegnungen, Versammlungen und Veranstaltungen von Bewohnern, Vereinen, Bildungseinrichtungen und Unternehmen des Stadtteils.“

Zur Galerie Das Schulgebäude von 1894 wurde für die Bedürfnisse einer Grundschule hergerichtet und um einen Erweiterungsneubau und eine Einfeld-Sporthalle ergänzt.

Auch Sachsens Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) freute sich über diese besondere Schule in Nähe des Auensees. Immerhin hat der Freistaat etwa 6,65 Millionen Euro aus dem Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“ beigesteuert. Die Baukosten betrugen rund 11,25 Millionen Euro.

Wiedereröffnung hat länger gedauert

Das sanierte Schulgebäude aus dem Jahr 1894 wurde für die Bedürfnisse einer dreizügigen Grundschule hergerichtet und um einen Erweiterungsneubau und eine Einfeld-Sporthalle ergänzt. Der Entwurf stammt von den Architekten der Arge Buruckerbarnikol + thoma architekten aus Dresden. Bis zu den Sommerferien war die Schule als Paul-Robeson-Grundschule in der Jungmannstraße beheimatet.

Die Wiedereröffnung des Schulgebäudes in der Stahmelner Straße hat viel länger dauert, als ursprünglich geplant (die LVZ berichtete). Mit dem Projekt „Schule am Opferweg“ war die Stadt einer von fünf Siegern des bundesweiten Wettbewerbs „Schulen planen und bauen“ und konnte bereits im April 2013 einen Preis der Montag Stiftung erhalten. Lehrer und Eltern waren an der Diskussion beteiligt, für den historischen Schulstandort ein modernes pädagogisches Konzept zu erarbeiten. Es dauerte aber, bis Leipzig das Projekt in den städtischen Haushalt einordnen konnte. Doch das ist angesichts der modernen Bedingungen im sanierten Schulgebäude längst vergessen.

Von M.O.