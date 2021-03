Leipziger Gruppe erinnert an ermordete Frauen

Leipzig

Die Leipziger Gruppe „#Keine Mehr“ hat am Montag an mehreren öffentlichen Plätzen an Frauen erinnert, die seit 2011 in Leipzig Opfer von Femiziden geworden sind. Zwölf Femizide habe man recherchiert; weitere zwölf Verdachtsfälle gebe es, teilte die Gruppe mit. „24 Gedenkorte haben wir eingerichtet. 24 Frauen betrauern wir“, so Sprecherin Caroline Dalibor.

„Keine vollständige und korrekte Erfassung von Femiziden“

Ziel der Aktion sei es, dezentral zu erinnern, aber auch zu skandalisieren. „Noch immer gibt es keine vollständige und korrekte Erfassung von Femiziden“, kritisiert Dalibor. Seit 2011 werde in Deutschland durch den Druck der Frauenhäuser in der polizeilichen Kriminalstatistik die Zahl der Tötungen von Frauen in Partnerschaften und Ex-Partnerschaften erhoben.

„An jedem dritten Tag ein Mord“

Laut polizeilicher Statistik komme es jeden Tag zu einem Mordversuch und an jedem dritten Tag zu einem Mord. Die Statistiken sagten jedoch nichts über Morde außerhalb von Partnerschaften aus und würden Fälle an trans-Frauen nicht erfassen, die ihren Geschlechtseintrag noch nicht angleichen konnten. „Auch inter- und nicht-binäre Personen können betroffen sein, wenn sie von den Tätern als Frauen gelesen werden“, so Dalibor.

„Extreme Zuspitzung einer Kette von Gewalttaten“

Medienberichte würden Femizide als Beziehungstragödien verklären und nicht als weiblichkeitsverachtende Taten benennen. „Femizide stellen die extreme Zuspitzung einer Kette von Gewalttaten dar, die von sexueller Belästigung in der Öffentlichkeit, am Arbeitsplatz oder Zuhause über Stalking, sexualisierte Gewalt, bis hin zum Mord reicht“, erklärt „#Keine Mehr“-Sprecherin Caroline Dalibor.

