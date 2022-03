Leipzig

Pünktlich zum heutigen Weltwassertag beenden die Leipziger Wasserwerke ihr Trinkbrunnenvoting. Wie die Leipziger Gruppe mitteilte, nahmen an der Abstimmung mit 8747 gültigen Stimmen so viele teil wie noch nie im Rahmen der Aktion

Am Ende kamen zwei Gewinner heraus: „Im Online-Voting waren der Mariannenpark und der Nordstrand des Cospudener Sees am beliebtesten“, teilte der Stadtkonzern mit.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Leipziger Bürgerinnen und Bürger konnten seit Mitte Februar zwischen sechs verschiedenen Vorschlägen im Stadtgebiet wählen. „Auf die Sieger entfielen 2367 (Mariannenpark) beziehungsweise 2350 (Cospudener See) Stimmen“, hieß es am Ende.

Aufstellung demnächst

Mit dem Abschluss des Votings beginne nun die konkrete Planung für die Errichtung der beiden Siegerbrunnen, die in den kommenden Wochen erfolgen wird. Die Trinkbrunnen der Leipziger Wasserwerke laufen normalerweise in den frostfreien Monaten, also etwa von April bis Oktober. Wie berichtet, sind sie direkt an das Trinkwassernetz angeschlossen und werden regelmäßig gewartet und durch das Betriebslabor der Wasserwerke beprobt.

„Im Stadtbild erwünscht“

„Seit 2017 verfolgen wir als Wasserwerke die Idee, frisches Trinkwasser an öffentlichen Plätzen verfügbar zu machen - für Passanten, Sportler, Besucher dieser Stadt“, sagt der Technische Geschäftsführer der Leipziger Wasserwerke, Dr. Ulrich Meyer. Die hohe Beteiligung zeige, Trinkwasser nehme im Leben vieler Menschen einen wichtigen Stellenwert ein und sei auch im Stadtbild gewünscht.

13 schon da

Insgesamt 13 Trinkwasserbrunnen gibt es schon im Stadtgebiet. Der wohl bekannteste Wasserspender sprudelt mitten in der City in der Petersstraße und spendiert im Sommer täglich hunderten Durstigen frisches Leitungswasser – umsonst!

www.L.de/meinbrunnen.

Von tv