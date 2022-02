Leipzig

Diese Schule hat ein Her(t)z für grüne Zukunftsperspektiven: „Ich denke, da haben wir den Zeitgeist getroffen“, sagt Heike Poschmann, die Schulleiterin des Gustav-Hertz-Gymnasiums. Die Bildungsstätte in der Dachsstraße in Paunsdorf hat ihr naturwissenschaftliches Profil neu ausgerichtet und das Fach „Grüner Wasserstoff“ als Modul auf den Unterrichtsplan gesetzt, was bei den Achtklässlern auf reges Interesse stößt. Denn gerade junge Leute entwickeln ein Bewusstsein für den Klimawandel. Und erfahren so, dass der graue Wasserstoff aus fossiler, der grüne aus erneuerbarer Energie gewonnen wird. Um letzteren zu produzieren, wird Sonnen- oder Windenergie benötigt, lernen die Schülerinnen und Schüler im Modul „Grüner Wasserstoff“. Mit dieser Energie spaltet man Wasser in Sauer- und Wasserstoff auf und hat somit die Energie im Wasserstoff gespeichert, die dann vielseitig eingesetzt werden kann.

Heike Poschmann leitet das Gustav-Hertz-Gymnasium in Paunsdorf mit 550 Schülerinnen und Schülern sowie 50 Pädagoginnen und Pädagogen. Quelle: Andre Kempner

Schüler entwickeln Lernspiele

„Wir sind davon ausgegangen, was uns selbst Spaß macht, und sind auf die Idee gekommen, ein Lernspiel zu entwickeln“, erzählt Schülerin Anna Wedler. Denn damit könne man gerade bei Jüngeren das Interesse wecken. Auf einer App können sie zehn Fragen beantworten, beispielsweise ob grüner Wasserstoff ein giftiges Biogas oder ein umweltfreundlich hergestelltes Produkt ist oder gar beim Verbrennen von Chemikalien ausgestoßen wird. Mitschüler haben Flyer sowie ein Brettspiel entwickelt und Texte für die Homepage des Gymnasiums geschrieben. „Die Schüler arbeiten in Gruppen und haben sich überlegt, wie sie grünen Wasserstoff an unserer Schule integrieren können“, erzählt Chemie- und Geografielehrerin Romy Hortenbach. Voraussetzung dafür sei natürlich erst einmal aufzuklären, was für eine grüne Alternative dieser zur klimaschädlichen Energie aus Kohle oder Gas ist. Das Modul geht über ein halbes Schuljahr in Klassenstufe 8.

Chemielehrerin Romy Hortenbach und ihre Kollegen erklären den Schülern, wie grüner Wasserstoff genutzt werden kann. Quelle: Andre Kempner

Schule kooperiert mit Netzwerk HYPOS

Die Idee für das neue Unterrichtsfach „Grüner Wasserstoff“ kam von Hypos. Hinter dem Namen steckt ein Netzwerk verschiedener Partner, die grüne Wasserstoffprojekte entwickeln und umsetzen. Wie überall im Technologiebereich ist der Fachkräftemangel zu spüren. Deshalb versucht das vom Bundesbildungsministerium geförderte Netzwerk unter dem Motto „Hypos macht Schule“ Bildungsstätten zu interessieren. Im Leipziger Hertz-Gymnasium ist es dabei auf offene Ohren gestoßen. Dort passt „Grüner Wasserstoff“ gut ins Profil, das sich ökologisch-nachhaltig und naturwissenschaftlich ausrichtet. Poschmann: „Seit 2018 können die Schulen eigene Profile kreieren. Wir haben versucht, eins zu finden, in welchem wir uns als Schule wiederfinden und was auch innovativ und zukunftsgerichtet ist.“ Zum Selbstverständnis und Leitbild gehöre Gustav Hertz als Naturwissenschaftler und Namensgeber ebenso wie das naturnahe Umfeld der am Rand des Paunsdorfer Wäldchens gelegenen Schule. Die hat beispielsweise ein eigenes Biotop, eine schuleigene Solaranlage und hält sogar Bienen. Und siegte 2019 beim Sächsischen Umweltpreis.

Schülerinnen und Schüler haben einen Flyer entwickelt. Quelle: Andre Kempner

Exkursion wegen Corona verschoben

„Wir haben uns für die Klassenstufen 8 bis 10 in einer Art Baukasten-System verschiedene Module überlegt, die jeweils über ein Schulhalbjahr gehen“, erklärt Hortenbach. Eins davon ist der Grüne Wasserstoff als Energieträger der Zukunft. Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern werde erarbeitet, wie er hergestellt, transportiert und wie er künftig angewendet werden soll. Dabei werden Elektrolyse-Versuchskoffer und Lernspiele eingesetzt, es gibt Gespräche mit Experten von Hypos, Einblicke in Berufsbilder der Wasserstoffwirtschaft und Angebote an externen Lernorten.

Eine Exkursion ins Wasserstoffdorf im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen war eigentlich auch vorgesehen – dort können die jungen Leute anhand einer Simulation nachvollziehen, wie die Verteilung von Wasserstoff bis hin zum Anschluss an Privathaushalte funktionieren kann. Der Ausflug musste aufgrund der Corona-Beschränkungen diesmal jedoch abgesagt werden. Wahrscheinlich hat die nächste achte Klasse, die nach den Winterferien ins Modul einsteigt, mehr Glück. Sie hat sich bislang mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Weitere Themen sind Elektromobilität, Lacke und Farben oder wie läuft die Produktion von Honig, am Beispiel der eigenen Bienenvölker. Mittlerweile überlegt eine Schülergruppe, wie das Gebäude selbst künftig „grünen Wasserstoff“ nutzen kann. Dafür wird nun ein Bauplan erarbeitet.

Wie nachhaltig ist grüner Wasserstoff oder könnte er werden? Um dies zu erfahren, wurde im Gustav-Hertz-Gymnasium ein Nachhaltigkeitsspiel entwickelt. Quelle: André Kempner

Weitere Infos zur Schule unter https://gustav-hertz-gymnasium.de/

Von Mathias Orbeck