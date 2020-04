Leipzig

Die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK) zählt in einem aktuellen Ranking der „Wirtschaftswoche“ gleich in drei Studiengängen zu den besten Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in Deutschland. So landete die Elektrotechnik in ihrer Sparte auf Platz 5. Die Informatik erreichte den Platz 8 und der Maschinenbau Rang 9.

Personaler von 600 Firmen befragt

Für die Rangliste befragte das Magazin rund 600 Personalverantwortliche kleiner, mittlerer und großer Unternehmen, aus welchen der etwa 120 staatlichen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften sie in bestimmten Fächern bevorzugt ihre Mitarbeiter rekrutieren.

Von LVZ