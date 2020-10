Leipziger Händler zum Weihnachtsmarkt: Unsicherheit und Zukunftsängste

Leipzig

Die Regeln für den Leipziger Weihnachtsmarkt sind in diesem Jahr streng. Alkohol darf nicht verkauft werden, für die Gastro-Anbieter sind die Chancen schlecht. Der Weihnachtsmarkt ist jedoch für viele der Händler ein wichtiges finanzielles Standbein. Mit der kommenden neuen Verordnung der Stadt Leipzig im Hinblick auf die Adventszeit wird es für manche von ihnen schwer.

Für Jochen Rockstroh, Geschäftsführer der Heureka Gastro GmbH, ist es ein herber Schlag, dass er dieses Jahr nicht wie sonst auf dem Naschmarkt die beliebten „Heurekaner“ verkaufen kann. Der Leipziger Weihnachtsmarkt mache rund ein Drittel seines Jahresgeschäfts aus. Da schon alle Veranstaltungen im Frühjahr und Sommer abgesagt wurden, hat er dieses Jahr kaum Umsätze. Die Konsequenz: Alle Festangestellten sind in Kurzarbeit, die Zukunft der Firma ist unklar. „Insgesamt ist es gerade eine völlig unbefriedigende Situation, weil es einfach keine Perspektive gibt, wie es weitergehen soll“, erzählt Rockstroh. „Jetzt gilt durchhalten bis Ostern, ohne zu wissen, was dann überhaupt sein wird. Wenn im Frühjahr wieder Veranstaltungen losgehen und dann die Leute wegbleiben, wäre das das Aus für uns. Da habe ich eine riesen Angst vor.“

Planungssicherheit gewünscht

Ähnlich geht es Walter Hech. Er betreibt einen Glühweinstand und ist ein früherer Gewinner des LVZ- Glühweintests. Für ihn stand schon seit dem Alkoholverbot auf dem Weihnachtsmarkt fest, dass er hier dieses Jahr nichts ausschenken würde. Auch für ihn brechen damit beträchtliche Umsätze weg, dennoch hat er Verständnis für die Handlungen der Stadt: „Es ist nicht leicht, aber Corona ist nun mal da. Unter den jetzigen Umständen halte ich die Maßnahmen für richtig.“ Er hat lieber die Klarheit der Absage, als die Planungsunsicherheit und Ungewissheit, ob ein Markt nun stattfindet oder nicht. So konnte er wenigstens seinen festen Mitarbeiterstamm in Leipzig informieren: „In dem Moment, in dem ich Klarheit hatte, konnte ich auch meinen Leuten Klarheit geben.“

Kein finnisches Dorf 2020

Auch ein weiteres Aushängeschild des Leipziger Weihnachtsmarktes wird es 2020 nicht geben: Das finnische Dorf, mit der Heimat vor dem Gewandhaus auf dem Augustusplatz, wird nicht aufgebaut. Weil es praktisch nur aus Gastronomie bestehe, haben sich die Betreiber von Kalevala Spirit dazu entschlossen, nicht zu kommen. Maire Härkönen-Schwab, eine der Verantwortlichen erklärt, dass es finanziell wenig Sinn mache, zu kommen. Zwar habe man auch nicht gastronomische Angebote, wie Holzfiguren, deren Verkauf gestattet wäre, der Aufwand dafür sei aber zu groß. „Wir sind immer auf drei großen Märkten gewesen, Stuttgart, Leipzig und Hannover. Nur in Hannover hat man uns bisher den normalen Betrieb erlaubt. Allerdings auf einer anderen Fläche als sonst“, erklärt sie. Weil sich aber auch das jederzeit ändern könnte, wollen sie das Risiko nicht eingehen. Die rund 100 Finnen, die jedes Jahr extra für die Weihnachtsmärkte nach Deutschland kommen, werden zu Hause bleiben. Härkönen-Schwab weiß, dass auch viel wirtschaftliches Interesse hinter den Weihnachtsmärkten steckt und viele Arbeitsplätze betroffen sind. Umso mehr begrüßt sie es, dass in Leipzig zumindest den anderen Händlern die Möglichkeit gegeben wird, ihre Waren zu verkaufen. „Viele sind Klein-Unternehmer und gerade davon abhängig“, sagt sie.

„Das wird schwierig, jetzt noch zu motivieren“

Das Leipziger Unternehmen Handbrotzeit GmbH wird durch die Maßnahmen nicht wie sonst ihren Stand auf dem Markt aufbauen können. Für sie ist es bitter, dass ihnen der umsatzstarke Markt „zu Hause“ wegfällt – zusätzlich zu den sowieso schon verlorenen Einnahmen des Jahres. Mit der Absage haben sie nicht gerechnet. Immerhin können alle Festangestellten bisher durch die staatliche Absicherung gehalten werden, wie Andreas Dietze, Geschäftsführer der Firma, erklärt. „Hauptproblem ist eher das mentale. Nach diesem Sommer, in dem schon die Festivals ausgefallen sind, haben sich die Leute auf ihren Einsatz gefreut. Das wird schwierig, jetzt noch zu motivieren.“

Von Lea Crescenti, Vanessa Gregor