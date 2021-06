Leipziger Hallenbäder dürfen Montag öffnen, doch nicht alle Wassersportler können loslegen

Leipzig

Wenige Tage vor dem Sommeranfang erlaubt die neue sächsische Corona-Schutzverordnung weitere Lockerungen für die Leipziger Schwimmbäder: Nachdem die Freibäder der Stadt bereits am 1. Juni wieder für die Öffentlichkeit aufmachen durften, sind kommenden Montag nun auch die Schwimmhallen an der Reihe. So lange die Stadt den Inzidenzwert von 50 nicht überschreitet, dürfen dann alle Bäder mit Hygienekonzept und Kontaktverfolgung wieder Besucher empfangen.

Hallenbäder lassen Öffnungstermin noch offen

Dass Leipzigerinnen und Leipziger direkt am Montag wieder die Grünauer Welle oder die Schwimmhalle Süd besuchen können, ist jedoch unwahrscheinlich – der Leipziger Bäderverband hält sich den Starttermin noch offen, wie Geschäftsführer Martin Gräfe erklärt: „Mit voller Power loslegen werden wir am Montag wohl noch nicht“, sagt Gräfe. „Wir planen, die Schwimmhallen stufenweise zu öffnen. Zuerst für das Schulschwimmen, dann für die Vereine, und erst danach für die Öffentlichkeit.“ Die erste Stufe – das Schulschwimmen – kann in den Hallen bereits seit 31. Mai wieder stattfinden. Wann die nächsten zwei Stufen umgesetzt werden, stand am Dienstagabend noch nicht fest. „Wir müssen uns jetzt als Erstes intern abstimmen und besprechen, was nächste Woche bereits möglich sein könnte.“

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Bäderverband habe aktuell nicht genug Personal, um sowohl die Frei- als auch die Hallenbäder zu betreiben. Normalerweise beschäftige man für die Freibäder Saisonkräfte, das gestalte sich aufgrund der Corona-Pandemie jedoch schwieriger als üblich. „Wegen der Lockerungen und des schönen Wetters erwarten wir in den Freibädern mehr Besucherinnen und Besucher als bisher“, sagt Gräfe. „Durch die immer noch bestehende Pflicht zur Kontaktnachverfolgung ist der Betrieb deshalb noch aufwendiger als üblich.“

Keine Testpflicht mehr im Freibad

Statt ins Hallenbad können Leipzigerinnen und Leipziger aber weiterhin ins Freibad gehen, und das ab morgen unkomplizierter als zuvor: Wegen der niedrigen Leipziger Sieben-Tage-Inzidenz ist dann kein Corona-Test, Impf- oder Genesenen-Nachweis mehr für den Besuch der nötig. „Wir freuen uns einerseits, dass die Inzidenz überhaupt so weit gesunken ist, andererseits aber natürlich auch über die Erleichterungen für unsere Kunden pünktlich zur Badesaison“, sagt Gräfe.

Von Robin Knies