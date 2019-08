Leipzig

Plaußig, Am Kellerberg. Unweit des BMW-Werkes stehen auf dem Betriebsgelände der RBL Media Dutzende vorgefertigter Wartehäuschen-Module in Reih und Glied. In ihrem Glas spiegeln sich die Wolken am Himmel. Täglich kommen neue Lieferungen an. Hergestellt werden die Unterstände im 600 Kilometer entfernten Bree in Belgien. Dort hat die Firma Epsilon ihren Sitz, eine von drei Muttergesellschaften der RBL Media und einer der größten Hersteller von Stadtmöbeln in Europa. Drei der vier Tonnen schweren Einheiten passen auf einen Lkw. 670 Module gelangen so bis Dezember in die Sachsen-Metropole, weitere 230 nächstes Jahr. Dann sollen 900 der insgesamt 1340 Bus- und Straßenbahnhaltestellen mit Unterständen ausgestattet sein.

JCDecaux /Wall baut ab, RBL Media baut auf

Der Weltmarktführer unter den Stadtmöblierern, JCDecaux/Wall, verabschiedet sich jetzt nach fast 30 Jahren aus Leipzig. Mit RBL Media übernimmt einer der jüngsten Player auf dem Außenwerbemarkt in Deutschland das Geschäft, das für die Kommune in den kommenden Jahren Millionen-Einnahmen verspricht. Die Stadt hatte dem Branchen-Newcomer nach einer langwierigen Ausschreibung den Zuschlag für das „exklusive Werberecht“ erteilt (die LVZ berichtete).

Ein Wartehäuschen-Modul besteht aus einer Betonplatte, auf der der Unterstand montiert ist. „4,20 Meter breit – und damit 60 Zentimeter breiter als die alten Hallen – und bis zu 1,60 Meter tief“, erläutert RBL-Media-Geschäftsführer Daniel Lange. Je nach Breite der Gehwege oder Bahnsteige messen die gläsernen Seitenwände zwischen 50 bis 125 Zentimeter. „Wir gestalten für jede Stadt individuell ein Modell“, sagt der 43-Jährige, dessen Firmengruppe unter anderem in Oslo, Trondheim, Maastricht, Utrecht und Den Haag aktiv ist. Die Besonderheit hier: Die Unterstände haben nicht, wie oft üblich, ein Glasdach.

Solardach oder Gründach?

Etwa jede zweite Leipziger Haltestelle wird mit Solarzellen auf dem Dach ausgestattet sein. „Damit erzeugen wir den Strom für die Innen- und die Fahrplanbeleuchtung und brauchen keinen Stromanschluss“, erklärt Lange. Perspektivisch könnten die Paneele sogar Strom zum Aufladen von Handys und Smartphones liefern. Es sind jene Haltestellen, die über keine Vitrinen für Werbung verfügen. Die restlichen Wartehäuschen sind nicht nur Wetterschutz, sondern auch zugleich Werbeträger, mit denen die Stadtmöblierer ihre Infrastruktur und die Unterhaltung der Anlagen refinanzieren.

Da der Solarstrom für die Beleuchtung der Vitrinen nicht ausreicht, ver­fügen sie über einen eigenen Energieanschluss. Diese Unterstände bekommen ein Gründach, das sich aus mehreren Sedum-Kassetten zusammensetzt. Dieses System für Dachbegrünung ist pflegeleicht. Die Gräser sind robust und müssen nicht gegossen werden, erklärt Daniel Lange, da die Kassetten bei jedem Regen genug Wasser speichern. „Im Frühling", schwärmt er, „blühen die Dächer dann schön bunt.“

RBL Media investiert in Leipzig 15 Millionen Euro

Logistisch ist das 15-Millionen-Euro-Projekt für RBL Media eine riesige Herausforderung. Nachdem JCDecaux/Wall seine Haltestellenanlagen abgebaut hat, dauert es im günstigsten Fall nur ein paar Tage, bis der neue Unterstand eintrifft. Bis zu vier Aufbautrupps sind im Auftrag des neuen Konzessionärs in der Stadt unterwegs. Sie bereiten die Baugrube vor, in die die Betonplatte mit der neuen Halle eingesetzt wird. Gegebenenfalls werden noch Stromleitungen angeschlossen, zum Schluss wird das Modul mit Pflastersteinen oder Platten in den Gehweg eingepasst. Die Einarbeitungsphase ist nach drei Wochen nun abgeschlossen. „Jetzt können wir sechs bis acht Wartehäuschen an einem Tag schaffen“, hofft Lange.

Doch ganz so reibungslos klappt es noch längst nicht. Seit mehr als zwei Wochen fehlen in Gohlis und Möckern neue Unterstände. Das Problem: „Wir können in der Georg-Schumann-Straße und der Landsberger Straße fast nur nachts aufbauen – und dafür brauchen wir Genehmigungen der Stadt“, so Lange. Die lägen jetzt vor. Er denkt, dass der Aufbau dort nächste Woche starten kann.

Mehr Qualität statt Quantität bei der Außenwerbung

15 Jahre läuft der Vertrag zwischen RBL Media und der Stadt. Er umfasst neben den Wartehäuschen auch Werbeanlagen sowie öffentliche Toiletten, von denen die ersten bis zum Weihnachtsmarkt stehen sollen. Doch RBL Media wird nicht wie bei den Wartehallen alle vom Vorkonzessionär betriebenen Anlagen ersetzen. „Wir wollen die Stadt aufräumen“, sagt Lange. Motto: Mehr Qualität bei der Außenwerbung statt Quantität. Zwölf Mitarbeiter hat die Firma in Plaußig eingestellt, berichtet der Firmenchef. Sie werden künftig die Haltestellen und Werbeanlagen betreuen. Die ersten elektrisch betriebenen Streetscooter, mit denen sie unterwegs sein werden, stehen bereits auf dem Hof.

Wichtigstes Referenzprojekt für den Newcomer

Für RBL Media ist Leipzig von besonderer Bedeutung. Noch nie hat das junge Unternehmen aus Hückelhoven ( Nordrhein-Westfalen) so ein Mega-Projekt gestemmt. 2015 stattete die Firma Aachen aus (430 Wartehallen), ein Jahr später Erfurt (200). Mit Leipzig wagt sich das Unternehmen nun an eine der zehn größten Städte Deutschlands. Branche und Kommunen schauen genau hin, wie der Stadtmöblierer den Umtausch meistert. Für RBL Media könnte dies der wichtigste Schritt ins ganz große Außenwerbegeschäft werden, das in Deutschland die Branchenriesen JCDecaux/Wall und Ströer unter sich aufgeteilt haben. Gerade werden hier die Karten neu gemischt. In den nächsten Jahren schreiben weitere Städte ihre Außenwerberechte neu aus.

Von Klaus Staeubert