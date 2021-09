Leipzig

In Plagwitz hat sich ein Handwerkerverbund gebildet, der immer größere Kreise zieht. Mittlerweile sind über hundert Leipziger Handwerksunternehmen an diesem „Bauverbund Leipzig“ beteiligt und seit kurzem gibt es eine Kooperation mit der Meisterteam-Verbundgruppe aus Hamburg, zu der bundesweit weitere rund 300 produzierende Handwerksbetriebe sowie 200 Lieferanten aus Industrie, Handel und Dienstleistung gehören. „Meisterteam bietet uns unter anderem günstige Einkaufsmöglichkeiten für Material und Dienstleistungen“, sagt der Schleußiger Tobias Hönemann, der die Aktivitäten des „Bauverbundes Leipzig“ koordiniert.

„Kleine Auftraggeber sind schnell überfordert“

Hönemann hatte bereits 2004 entdeckt, dass in Leipzig die Nachfrage nach komplexen Bauleistungen steigt. „Wenn Haus- oder Wohnungsbesitzer für Sanierungsarbeiten nur ein Gewerk benötigt, bekommen sie das allein hin“, erzählt der 60-Jährige. „Aber bei komplizierteren Arbeiten, bei denen mehrere Gewerke zusammenarbeiten müssen, ist das schon deutlich komplizierter, Wenn zum Beispiel Dachdecker, Trockenbauer und Elektriker koordiniert werden müssen, sind kleine Auftraggeber schnell überfordert.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hönemann hat sich deshalb auf diese Angebotslücke spezialisiert und dafür einen Handwerkerpool aufgebaut. Als Geschäftsführer der Firma Bau-Immobilien-Management fungiert er auch als Projektbetreuer des ständig wachsenden Handwerkerpools des Bauverbundes Leipzig. „In Leipzig gibt es immer mehr Häuser und Wohnungen, die kurz nach der Wende saniert wurden und jetzt wieder Instandsetzungsbedarf haben“, erzählt der Schleußiger. Da von vielen Gewerken mehrere Fachfirmen im Verbund mitmachen, könne man auch in Zeiten des Handwerkermangels relativ flexibel reagieren. „Eine Firma hat immer etwas Luft“, meint Hönemann.

„Generation 50 plus“ als Zielgruppe

Die Betriebe sehen zunehmend auch in den Bedürfnissen der „Generation 50 plus“ einen wachsenden Markt. In dieser Altersgruppe seien Sicherheit, Bequemlichkeit und eine altersgerechte Gestaltung von Haus und Wohnung zunehmend gefragt. Bei steigender Lebenserwartung und besserer Gesundheit stiegen auch die Ansprüche. Der Bauverbund garantiert seinen Kunden ein gemeinsames Angebot und die Durchführung individueller handwerklicher Leistungen zu festen Terminen, ohne dass sie sich mit einzelnen Betrieben abstimmen müssen. Wenn notwendig, werden auch Firmen eingebunden, die nicht Mitglied in der Kooperation sind.

Durch eine vor wenigen Tagen vereinbarte Zusammenarbeit mit der Hamburger Meisterteam-Verbundgruppe können die Leipziger sich jetzt auch günstige Baumaterialien einkaufen. „Weil sich das Einkaufsvolumen dadurch deutlich erhöht hat, sind die Preise günstiger. Dadurch können unsere kleinen Handwerksbetriebe zu den selben Konditionen anbieten wie die Großen“, sagt Hönemann. Außerdem greifen die Hamburger den Leipzigern bei Gewinnung von Fach- und Nachwuchskräften und regionalen Marketing-Aktivitäten unter die Arme.

Von Andreas Tappert