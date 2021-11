Leipzig

Die Chefs der Handwerkskammer Leipzig sind wütend. „Seit vielen Monaten bemängeln wir die Art und Weise der Kommunikation der sächsischen Staatsregierung in der Corona-Krise. Weder die Betriebe noch die Handwerksorganisationen werden mitgenommen. Faktisch haben wir keine Chance, uns auf künftige Regelungen einzustellen.“

Die neue Corona-Notverordnung sei genau nach diesem Schema in Kraft gesetzt worden, kritisiert Handwerkskammer-Präsident Matthias Forßbohm. „Beteiligungsformate, Beratungen und Vorbesprechungen dienen offenbar bloß noch als Feigenblatt. Auf unsere Stellungnahmen erhalten wir vom Sozialministerium nicht mal eine Eingangsbestätigung – von Beachtung ganz zu schweigen.“

„Wir hätten auf jeden Fall unsere Bedenken angemeldet“

Forßbohm ist vor allem darüber sauer, dass wichtige Punkte im Entwurf der neuen Schutzverordnung fehlten. So habe dort nichts zur Schließung körpernaher Dienstleistungen gestanden. „Auch die Untersagung von Beherbergung und die Schließungen von Gastronomieeinrichtungen ab 20:00 Uhr spielte darin keine Rolle“, ergänzt Volker Lux, Geschäftsführer der Leipziger Handwerkskammer. „Wenn der Text der Notverordnung an einem Samstag veröffentlicht wird und am Montag in Kraft treten soll, dann nimmt man doch die Nichtbeachtung wissentlich in Kauf.“ Um den Mitgliedsbetrieben Rede und Antwort stehen zu können, brauche man als Kammer aber einen Informationsvorsprung.

„Wir hätten auf jeden Fall unsere Bedenken angemeldet“, sagt Präsident Forßbohm. „Wer glaubt, dass 3G an jedem Arbeitsplatz im Handwerk machbar ist, der weiß offenbar nicht, wie unser Land funktioniert. Tausende Mitarbeiter, ob Maurer, Zimmerleute oder Gebäudereiniger, fahren täglich von zu Hause aus zu ihren Einsatzorten auf Baustellen, in Hotels oder Krankenhäuser. Wo soll da ein beaufsichtigter Test herkommen?“

„Er die Musik bestellt, der bezahlt sie auch“

Zudem umgehe die Notverordnung die Frage, wer die Tests bezahlen soll. „Wer die Musik bestellt, der bezahlt sie auch! Wir brauchen aufgrund der betrieblichen Testpflichten eine staatliche Kostenübernahme“, fordert der Chef-Handwerker und fügt an: „Ich vermisse ferner eine Aufklärungskampagne des Wirtschaftsministeriums, mit welchen konkreten finanziellen Hilfsangeboten das, was man Wellenbrecher nennt, flankiert wird. Die Menschen haben doch schon lange den Überblick verloren.“

Kritik kommt auch aus den Innungen. „Das ist alles komplett mit der heißen Nadel gestrickt“, macht sich Beate Hertes Luft. Die stellvertretende Obermeisterin der Kosmetikinnung Leipzig kann sich, wie sie sagt, vor besorgten Anrufen nicht retten. „Viele Kosmetikerinnen plagt die pure Existenznot. Die Folgen des ersten Lockdowns, der unsere Branche besonders getroffen hat, sind noch nicht überwunden, da dreht man uns erneut das Wasser ab“, sagt die Chefin des Leipziger Kosmetiksalons Bennissimo.

Es schmerze sie, Mitarbeiter vor Weihnachten in Kurzarbeit zu schicken. Unverständnis herrsche über die Entscheidung, die Friseursalons offen zu lassen, Kosmetiksalons aber zu schließen. „Auch in unserem Handwerk lassen sich die Hygienevorschriften einhalten. Aber wir sind nicht gehört worden.“ Überhaupt beklage sie das „Totalversagen“ der Politik, die lange Zeit untätig war und nun „hyperventiliert“.

Von Andreas Dunte