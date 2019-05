Leipzig

Die Leipziger Handwerkskammer kritisiert den geplanten Mindestlohn für Azubis. 515 Euro im Monat sollen Auszubildende ab 2020 mindestens erhalten. Ein entsprechendes Gesetz soll kommende Woche durch das Kabinett beschlossen werden. Leipzigs Handwerkskammer-Chef Volker Lux kritisiert die Höhe des Mindestlohns. 515 Euro seien zu viel für Azubis. Denn diese würden nicht den ganzen Monat an der Wertschöpfung in den Unternehmen beteiligt sein.

Laut IHK Leipzig wird in über 90 Prozent der Fälle ohnehin mehr als der nun angedachte Mindestlohn gezahlt. Deren Chef, Thomas Hofmann, erklärte ein Mindestlohn beträfe nur wenige Branchen und wenige Betriebe. Er forderte, um kleine Unternehmen zu unterstützen, Hilfen aus der Politik.

Arbeitgeberpräsident: Mindestlohn Zeichen der Wertschätzung

Der Mindestlohn sei ein „Zeichen für die Wertschätzung der Lernanstrengungen unserer Auszubildenden“ ohne ausbildende Betriebe generell zu überfordern, betonte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer. Die allermeisten zahlten schon jetzt deutlich mehr als den vorgeschlagenen Mindestlohn.

Nach Zahlen der Bundesagentur für Arbeit verdienten Ende 2017 fast 65.000 Azubis in Deutschland weniger als 400 Euro im Monat, weitere 50.000 unter 500 Euro - zusammen mehr als sieben Prozent aller Auszubildenden. Unter der neuen Mindestlohn-Grenze lagen 2018 nach Daten des Bundesinstituts für Berufsbildung beispielsweise Raumausstatter-Lehrlinge, die in Ostdeutschland 480 Euro im Monat verdienen, aber auch Schornsteinfeger mit 450 Euro und ostdeutsche Friseure mit 325. Am stärksten profitieren würden demnach Fleischer-Lehrlinge in Ostdeutschland.

Wie soll der Mindestlohn gestaltet werden?

Der Mindestbetrag von 515 Euro soll ab 2020 für Lehrlinge im ersten Ausbildungsjahr gelten. In den Folgejahren soll sich die Mindestausbildungsvergütung nach den Plänen Karliczeks weiter erhöhen - im Jahr 2021 auf 550 Euro, 2022 auf 585 Euro und ab 2023 auf 620 Euro. Im zweiten, dritten und vierten Lehrjahr soll es ebenfalls mehr geben - plus 18 Prozent im zweiten Jahr, 35 Prozent im dritten und 40 Prozent im vierten Ausbildungsjahr.

joka/dpa