Leipziger Handwerkskammer kümmert sich um Tests für Mitgliedsunternehmen

Leipzig

Um nicht böse überrascht zu werden, baut die Leipziger Handwerkskammer vor. Er rechne damit, dass die neue Corona-Schutzverordnung Arbeitgebern vorschreiben werde, ihren Beschäftigten doppelt so häufig wie bisher kostenlose Tests anzubieten, sagt Kammer-Geschäftsführer Volker Lux. „Der Entwurf der ab dem 1. April geltenden Corona-Schutz-Verordnung liegt uns seit wenigen Tagen vor“, so Lux. Noch fehle zwar der Beschluss, aber es werde so sein, dass Firmenchefs ihren Beschäftigten ohne Kundenkontakt einmal wöchentlich ein kostenfreies Testangebot unterbreiten müssten. Für Beschäftigte mit Kundenkontakt wiederum werde zwingend eine zweifache Testung auf das Nichtvorliegen einer SARS-CoV-2-Infektion innerhalb einer Woche vorgeschrieben.

„Da die Tests wie gesagt durch die Arbeitgeber bereitzustellen sind, kommen finanzielle Belastungen in nicht unerheblicher Dimension auf viele Handwerksbetriebe zu“, so Lux. „Ich befürchte, dass viele Firmen zudem Schwierigkeiten haben werden, in der Kürze der Zeit an eine ausreichende Anzahl von Tests zu gelangen. Hier können wir behilflich sein.“

Handwerkskammer schließt Vertrag mit mitteldeutscher Firma

Vor dem Hintergrund der temporär geringe Verfügbarkeit der notwendigen Test-Kits, gekoppelt mit den strengen Vorgaben und vielen Anfragen von Mitgliedsbetrieben, habe die Handwerkskammer eine Marktabfrage durchgeführt und einen Rahmenvertrag mit einem mitteldeutschen Unternehmen geschlossen. Das Unternehmen stellt demnach ein Abrufkontingent von Covid-19-Antigen-Spucktests für die Handwerksbetriebe des Kammerbezirks (Stadt und Landkreise Leipzig und Nordsachsen) zur Verfügung.

Wegen der hohen Stückzahl sei ein stabiler Preis möglich. Lux spricht von 5,20 Euro netto pro Test. Lux. Mitgliedsunternehmen – und nur sie – könnten auf der Website der Handwerkskammer (hwk-leipzig/test) ihren Bedarf mitteilen. Die Kammer werde das ausgefüllte Online-Formular unverzüglich prüfen und an den Dienstleister weitergegeben. Lux: „Der Dienstleister tritt anschließend direkt mit den Handwerksunternehmen in Kontakt, um weitere Details, beispielsweise die Dauer der Lieferung abzuklären.“ Der Vertrag komme zwischen dem Dienstleister und dem Mitgliedsbetrieb zustande.

„Wir mussten uns in der Kürze Zeit für ein Verfahren entscheiden.“

Die Handwerkskammer hoffe, den Mitgliedsunternehmen in dieser Ausnahmesituation eine unkomplizierte Problemlösung bieten zu können. Lux nimmt dabei die Kritik in Kauf, dass es auch andere Möglichkeiten hätte geben können. „Natürlich wäre eine Ausschreibung die bessere Lösung gewesen. Wir mussten uns in aber der Kürze der Zeit für dieses unkonventionelle Verfahren entscheiden, um die Arbeitsfähigkeit des regionalen Handwerks aufrechtzuerhalten“, sagt er. „Dabei nehme ich auch gern in Kauf, dass in vier Wochen irgendjemand um die Ecke kommt, der es dann viel besser weiß.“ Krisensituationen erforderten aber schnelles Handeln.

Von Andreas Dunte