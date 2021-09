Leipzig

Um die künftige Leipziger Finanzpolitik bahnt sich ein Streit an. Das von Kämmerer Torsten Bonew (CDU) angesichts der schwierigen Haushaltslage ins Spiel gebrachte „Ausgaben-Moratorium“ ist bei der links-grünen Mehrheit im Rat auf deutliche Ablehnung gestoßen.

Es sei klar, dass die Stabilität des Haushaltes angestrebt werden müsse, heißt es aus der Linken-Fraktion. „Ein generelles Ausgabenmoratorium über zwei bis drei Jahre könnte auf den ersten Blick kurzfristig finanziell sinnvoll erscheinen“, räumte der haushaltspolitische Sprecher der Fraktion, Steffen Wehmann, ein. Es sei allerdings für die Lösung der nicht nur coronabedingten sozialen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Stadt „kaum hilfreich und führt mittel- und langfristig zu einer Verstärkung dieser Problemlage“, erklärte er.

Steffen Wehmann, haushaltspolitischer Sprecher der Linken-Fraktion im Stadtrat. Quelle: Die Linke/ Matthias Knoch

Linke: Moratorium führt zu Leistungenskürzungen

Vor dem Hintergrund von Preis- und Tarifsteigerungen würde ein Moratorium in vielen Bereichen zu Leistungskürzungen führen. Es müssten daher „alle Möglichkeiten der rechtmäßigen Finanzierung öffentlicher Haushalte“ ausgeschöpft werden, damit dies vermieden werde und „gewachsene soziale, wirtschaftliche und kulturelle Strukturen gerade in Krisenzeiten nicht noch stärker leiden“. Aus diesem Grund forderte die Linksfraktion den sächsischen Innenminister Roland Wöller (CDU) auf, die auf die Haushalte bis 2022 befristeten Ausnahmen im Gemeindewirtschaftsrecht zur Bewältigung der Corona-Pandemie bis ins Jahr 2024 fortzuschreiben.

Leipzig droht Rekordverschuldung von 1,2 Milliarden Euro

Der Erlass des Innenministeriums ermöglicht es Kommunen, von bestehenden haushaltsrechtlichen Regelungen abzuweichen. So können insbesondere Kredite, einschließlich der mit Dispo- vergleichbaren Kassenkredite, leichter aufgenommen werden – auch um Deckungslücken im Finanzhaushalt unbürokratisch zu schließen. Nach gegenwärtigem Stand wird Leipzig seinen Schuldenberg bis 2025 um 732 Millionen Euro auf dann 1,2 Milliarden Euro verdoppeln. „Wenn wir in den nächsten zwei, drei Jahren unsere konsumtiven Ausgaben auf dem Stand von heute einfrieren, dann wird uns das Kürzungen ab 2023 ersparen“, hatte Bonew im Gespräch mit der LVZ vorgeschlagen. Ungeplante Mehreinnahmen – wie etwa 30 Millionen Euro bei der Gewerbesteuer in diesem Jahr – sollten seiner Meinung nach vollständig zum Schuldenabbau verwendet werden. Die Rechtsaufsicht hatte bereits angekündigt, von 2023 bis 2025 nur noch Kredite für „Maßnahmen zur infrastrukturellen Grundversorgung“ zu bewilligen.

Grünen-Fraktionsvorsitzender Tobias Peter. Quelle: Martin Jehnichen

Grüne: Bonew jagt Schreckgespenst der Kürzung durch die Stadt

Grünen-Fraktionschef Tobias Peter warf Finanzbürgermeister Bonew Kurzsichtigkeit vor. Er wolle die Gunst der Stunde nutzen, „um mal wieder das Schreckgespenst der Kürzung sogenannter freiwilliger Leistungen durch die Stadt zu jagen“. Die „Erfahrung vergangener Kürzungsorgien“ habe jedoch gezeigt, „dass wir die Folgen solcher Kürzungen für den sozialen Zusammenhalt, für Umwelt und Klimaschutz und die vorhandene Infrastruktur später doppelt zu schultern haben“. So kritisierte Peter, dass der Kämmerer mit den Verzögerungen bei Stellenbesetzungen die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung aufs Spiel gesetzt habe. „Im Ergebnis hat dies dazu beigetragen, dass dringend notwendige Investitionen sich verzögern“, erklärte der Grünen-Fraktionsvorsitzende.

SPD-Fraktionschef Christopher Zenker. Quelle: André Kempner

SPD bekennt sich zu maßvollem Haushalt

Die SPD-Fraktion begrüßte, dass der Finanzbürgermeister bei Investitionen unter anderem in die Verkehrswende, in Klimaschutz, Schulen und Kitas nicht sparen wolle. „Ein Moratorium mit Festschreibung der Ausgaben über bis zu drei Jahre für quasi alle Bereiche, mit Ausnahmen der Investitionen, würde angesichts einer stärkeren Inflation und notwendiger Tarifsteigerungen massive Leistungskürzungen von der Jugendförderung über Seniorenarbeit bis hin zu Kultur und Sport bedeuten“, erklärte SPD-Fraktionschef Christopher Zenker. „Das können wir so pauschal nicht unterstützen, schließlich müssen wir die Folgen der Corona-Pandemie auch im sozialen Bereich bewältigen.“ Gleichwohl strebe die SPD „einen maßvollen genehmigungsfähigen Haushalt“ auch für die Jahre 2023/24 an und appellierte an Bonew, noch in diesem Jahr verschiedene Szenarien dazu aufzuzeigen.

Von Klaus Staeubert