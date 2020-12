Leipzig

Maske tragen, Hände desinfizieren, Abstand halten. Und die Besucher melden sich am Eingang und hinterlassen handschriftlich ihre Kontaktdaten. Im Albert-Schweitzer-Pflegeheim im Täubchenweg gilt in diesen Tagen das, was überall in der Republik gilt: Corona-Schutz in allen Facetten. Den aktuell 60 Damen und Herren, die in der Einrichtung der Leipziger Diakonie ihr Zuhause haben, soll eine Infektion mit dem Sars-CoV-2-Virus tunlichst erspart bleiben. Bislang ist alles gut gegangen.

Pflegefachkraft Sandra Bajohra (41) und Heimbewohnerin Irene Ley (84) in der Sesselecke der Bibliothek. Quelle: André Kempner

Die 54 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Pflege und die neun Beschäftigten, die sich um die soziale Betreuung der Senioren kümmern, wollen natürlich, dass ihre Senioren auch weiterhin ohne Probleme durch die Pandemie-Zeit kommen. „Die tägliche Arbeit fühlt sich eigentlich wie immer an; vom Mundschutz und den Auflagen des Gesundheitsamtes einmal abgesehen“, sagt Sandra Bajohra. Die 41-jährige Pflegekraft trägt die Verantwortung für 20 Bewohner, deren Zimmer sich auf anderthalb Etagen verteilen. Normalität, die das gesellschaftliche Leben kaum noch bietet, soll im „ Albert Schweitzer“ so gut wie möglich weiterleben. „Und wenn es am Ende nur für eine Stunde am Tag ist. Diese eine Stunde macht viel aus“, findet Sandra Bajohra.

Bis April lebte sie noch am Bayrischen Platz

Irene Ley findet, dass das mit der Normalität „ganz gut klappt“. Wenngleich für sie das Unnormale bisher normal war. Die 84-Jährige lebt nämlich erst seit April dieses Jahres im Täubchenweg. Der Umzug erfolgte also während des ersten Lockdowns. Davor wohnte Irene Ley allein in einer Wohnung am Bayrischen Platz. Doch dann spielte die Gesundheit nicht mehr mit. Der Umzug ins Albert-Schweitzer-Heim war fast zwangsläufig.

„Betreuung ist bestimmt nicht immer einfach“

Froh ist sie, dass das Basteln und Backen, zwei von mehreren Beschäftigungsangeboten des christlichen Hauses, weiterlaufen. Wenn sie sich innerhalb des Gebäudes von A nach B bewegt, braucht sie einen Rollator. Und natürlich die Mund-Nase-Bedeckung. Die Maske empfindet Irene Ley als beschwerlich. „Doch was wollen wir machen? Was sein muss, muss sein. Ich will nicht klagen. Alle tun ihr Bestes. Zumal die Betreuung von uns alten Leutchen für das Personal bestimmt nicht immer einfach ist“, sagt sie und schaut zu Sandra Bajohra herüber. Die lächelt hinter ihrem Mundschutz zurück.

Das Zimmer ist als Begegnungsstätte tabu

Einschränkungen bringt auch die Besuchsregelung mit sich. Maximal eine Person am Tag darf sich für maximal eine Stunde mit Irene Ley treffen. Das persönliche Zimmer ist als Begegnungsstätte tabu – niemand von außen darf sich den stationären Bereichen nähern. „Es gibt drei Orte im Heim, an denen unsere Bewohner Gäste empfangen dürfen: in der Bibliothek, im Speiseraum und im Innenhof“, erläutert Altenpflegerin Sandra Bajohra. Wer gut zu Fuß ist, könne mit seiner Angehörigen oder seinem Angehörigen natürlich auch raus in die Stadt. Voraussetzung: Die- oder derjenige hat sich 24 Stunden zuvor ordnungsgemäß angemeldet. Und sie oder er ist kerngesund.

„Zum Glück noch keine personellen Engpässe“

„Corona ist nicht schön, aber die Situation ist aushaltbar. Personelle Engpässe hatten wir zum Glück bislang noch nicht“, sagt Sandra Bajohra und erhebt sich aus dem Bibliothekssessel. Dann begleitet sie Irene Ley zum Lebkuchenhaus, das ein Hingucker des anheimelnden Raumes ist. Die alte Dame hat daran mitgebastelt.

Von Dominic Welters