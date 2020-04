Leipziger Heinz Herzog – beinahe Kindersoldat am Völkerschlachtdenkmal

Leipzig

Mit zehn Jahren zum Jungvolk, auch Pimpfe genannt. Mit vierzehn zur Hitlerjugend. Mit 15 zur Wehrertüchtigung nach Dahlen. Am 27. Februar 1945 bekommt Heinz Herzog, Schüler der Mittelschule in der Dieskaustraße, sein Soldbuch. Eintrag: „Zeitlich zurückgestellt bis zum 30. September 1945.“ Der Leipziger ist 1,61 Meter klein und schmächtig. „Ich war alles, nur kein Kämpfer.“

Einberufung ins Göring-Heim

Die Rückstellung hat keinen Bestand, Rücksicht auf Verluste gibt es im längst verlorenen Krieg keine. Hitlers Kindersoldaten sind das Kanonenfutter der Nazis. Am 6. April wird Herzog ins Hermann-Göring-Heim der Hitlerjugend (heute das Areal des SC DHfK an der Friedrich-Ebert-Straße) einberufen, als Melder. Er macht auf einer Zündapp den Motorradführerschein, lernt den Umgang mit Gewehr und Panzerfaust. Am Abend des 17. April werden Herzog & Co. informiert, dass sie tags darauf zur Verteidigung des Völkerschlachtdenkmals gegen die Truppen der USA ausrücken.

Angst hat die rund 20-köpfige HJ-Truppe keine. „Wir wollten ja, dass es endlich für uns losgeht“, sagt Herzog, „wir waren total vernarrt, haben bis zuletzt an Goebbels Wunderwaffe und den Endsieg geglaubt. Das war leider so.“ Dass die Einsätze der Kindersoldaten Himmelfahrtskommandos waren, wird ihm erst viel später bewusst. Über dieses Bewusstsein, fanatische Opferbereitschaft und die Greueltaten der Nazi-Schergen wird der Leipziger Jahrzehnte später immer wieder sprechen. In einfachen, aber eindringlichen und warnenden Worten. Im Rahmen von Veranstaltungen im Capa-Haus.

Mahnende Worte im Capa-Haus

Der Kabarettist und Ur-Leipziger Meigl Hoffmann (51) kämpft seit Jahren für die Erhalt des Capa-Hauses, kennt Heinz Herzog seit 15 Jahren. Hoffmann: „Wer am 8. September 1929 geboren ist, wurde dauerbestrahlt vom NS-Regime, von Verblendung, Fanatismus und Indoktrination, kannte nichts anderes.“ Im Jahr 2005 gehörte Hoffmann zu einer Delegation, die beim Leipzig-Besuch von Veteranen der 69. Infantry-Division der US-Army dabei war. Jener Division, die im April 1945 an der Befreiung Leipzigs beteiligt war. Nach einer Feststunde im Alten Rathaus wurde Hoffmann von einem nicht mehr ganz jungen Leipziger gefragt, ob man mit den Amerikanern ins Gespräch kommen könne. „Das war Heinz Herzog“, so Hoffmann. In den folgenden 15 Jahren trifft man sich regelmäßig wieder. Im Capa-Haus. „Herr Herzog ergriff dort immer das Wort, um zu mahnen und die Zuhörer für die Lehren der Geschichte zu sensibilisieren. Dafür bin ich ihm dankbar und betrachte ihn als einen Teil der Bürgerinitiative Capa-Haus.“

Überall weiße Fahnen

Am Morgen des 18. Januar 1945 standen Herzog und Kameraden bereit zum Abmarsch Richtung Völkerschlachtdenkmal. „Dann kam ein Wehrmachtsoffizier und hat uns nach Hause geschickt. Ich habe erst später realisiert, dass uns dieser besonnene Mann nicht verheizen wollte und uns wahrscheinlich das Leben gerettet hat.“ Herzog lief nach Hause Richtung Kleinzschocher, kam auch am späteren Capa-Haus vorbei, sah überall weiße Fahnen. Der Krieg war für ihn vorbei, ohne einen Schuss abgegeben zu haben.

Herzog schloss später eine kaufmännische Lehre ab, studierte Finanzökonomie, arbeitete bis zu seiner Pensionierung im Fernmeldewerk Leipzig. Bei der Kranzniederlegung am Capa-Haus an diesem Sonnabend ab 11 Uhr wird der fitte 90-Jährige dabei sein.

Von Guido Schäfer