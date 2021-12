Leipzig

Bei einer Fachanhörung des Bundesinnenministeriums und anderer Bundes- und Landeseinrichtungen ist darüber diskutiert worden, ob der 9. Oktober ein nationaler Gedenktag werden soll. Dafür spricht sich auch der Historiker und Politikwissenschaftler Rainer Eckert (71) aus, der fast 14 Jahre lang das Zeitgeschichtliche Forum in Leipzig leitete. Sein Rat ist auch bei einer Expertenanhörung gefragt.

Zur Person Rainer Eckert wurde 1950 in Potsdam geboren. 1968 legte er das Abitur ab. Ab 1969 studierte Eckert Archivwissenschaft und Geschichte an der Berliner Humboldt-Universität. 1972 wurde er als Folge politischer Verfolgung von dort verwiesen und mit Haus- und „Berlinverbot“ belegt. Er musste sich drei Jahre in der Produktion bewähren. Später erwarb er sein Diplom im Fernstudium und promovierte mit einem Thema zur deutschen Besatzungspolitik in Griechenland im Zweiten Weltkrieg. Im Revolutionsherbst 1989 engagierte er sich bei verschiedenen Bürgerbewegungen und trat im Januar 1990 der Sozialdemokratischen Partei in der DDR (SDP) bei. Nach 1990 war Eckert unter anderem stellvertretender Direktor des Institutes für Deutsche Geschichte. Zwischen 2001 und 2015 leitete er als Direktor das Zeitgeschichtliche Forum in Leipzig.

Sie haben einmal gesagt: „Meine Vision ist es, dass in jedem Jahr am 9. Oktober in ganz Deutschland die Kirchenglocken läuten.“ Wie realistisch ist das?

Es ist realistisch. Denn es geht um eine grundsätzliche Frage. Der 9. Oktober wäre eigentlich der richtige Nationalfeiertag gewesen. Das ist nicht nur meine Überzeugung. Nun steht der aus politischen Gründen gewählte 3. Oktober als Tag der Deutschen Einheit fest, daran wird sich auch nichts mehr ändern. Tatsache ist aber, dass der 9. Oktober 1989 der entscheidende Tag der Friedlichen Revolution in der DDR bleibt. An diesem Tag sollten nicht nur die Kirchenglocken läuten, sondern dieser Tag muss ein national begangener Gedenktag werden. Dabei geht es nicht um einen arbeitsfreien Feiertag, sondern um einen Tag mit Gedenkveranstaltungen; aber auch mit Freude über die erste gelungene friedliche Revolution in der deutschen Nationalgeschichte.

Was macht Sie da optimistisch?

Eine neue Diskussion um den Umgang mit unserer Geschichte hat gerade begonnen. Diese ist eng verbunden mit dem Gedanken, eine Stiftung Orte Deutscher Demokratiegeschichte zu schaffen. Dabei wollen wir nicht nur auf die unvergänglichen Schrecken deutscher Geschichte wie Auschwitz blicken, sondern auch auf positive demokratische Ereignisse und Freiheitstraditionen. Mein Kollege Ilko-Sascha Kowalczuk und ich setzen uns deshalb dafür ein, dass sowohl die Berliner Gethsemanekirche als auch die Leipziger Nikolaikirche ins Zentrum der historischen Identität der Bundesrepublik Deutschland gerückt werden.

Die Leipziger Bürgerrechtlerin Gesine Oltmanns schlägt gar vor, vom 3. bis 9. Oktober eine Woche der Demokratie zu initiieren. Wie sehen Sie das?

Das ist sicherlich denkbar. Aus meiner Erfahrung heraus ist es jedoch besser, das Gedenken auf einen Tag zu konzentrieren; also den 9. Oktober bundesweit zu begehen. Natürlich mit dem Schwerpunkt Leipzig. Friedensgebet, Rede zur Demokratie und Lichtfest müssten verstetigt und zu einer bundesweiten Angelegenheit werden. Das wird keineswegs leicht, weil beispielsweise viele Berliner das anders sehen.

Es gibt auch andere ostdeutsche Kommunen wie Plauen mit eigener Demonstrationsgeschichte. Ist es gerechtfertigt, die Friedliche Revolution auf diesen einen Tag zu fokussieren?

Der revolutionäre Zyklus begann in Leipzig am 4. September 1989 mit der Demonstration auf dem Nikolaikirchhof, bei der Plakate von Gesine Oltmanns, Kathrin Hattenhauer und anderen mit oppositionellen Forderungen von der Staatssicherheit heruntergerissen wurden. Das geschah an einem Messemontag, als viele westliche Medien in der Stadt waren und dies filmten. Der Höhepunkt war dann der 9. Oktober mit mehr als 70 .000 Demonstranten auf dem Ring. Die Forschung geht hier also längst von höheren Zahlen als den oft genannten aus. Wir schätzen, dass mindestens ein Viertel der Teilnehmer aus anderen Landesteilen der DDR gekommen war. Die Berliner verweisen immer auf ihre Kundgebung am 4. November auf dem Alexanderplatz. Diese war allerdings angemeldet und es ging um Reformen in der DDR.

Wie stellen Sie sich so einen bundesweiten Gedenktag zum 9. Oktober vor?

Ich denke in Leipzig an eine festliche Veranstaltung mit dem Bundespräsidenten und hochrangigen Persönlichkeiten im Gewandhaus, an das Friedensgebet in der Nikolaikirche sowie an ein Lichtfest auf dem Ring. Wichtig wäre, dass dies vom Fernsehen, also von ARD oder ZDF, übertragen wird und möglichst viele weitere Medien über das Ereignis berichten. So ein nationaler Gedenktag muss freilich jedes Jahr begangen werden. Über weitere Veranstaltungen an anderen Orten wird noch zu sprechen sein.

Welche Hürden sind noch zu nehmen?

Leute mit politischem Gewicht, beispielsweise die ostdeutschen Ministerpräsidenten oder der Ostbeauftragte der Bundesregierung, müssten die Initiative ergreifen. Allein ein Ruf aus Leipzig, etwa von der Stiftung Friedliche Revolution, reicht da wohl nicht. Zumal hier nicht alle an einem Strang ziehen und Konflikte, wie der um die ,Runde Ecke‘, dringend beigelegt werden müssen. Ein bisschen mehr Revolutionsstolz in Leipzig, eine Zeitenwende für Europa eingeleitet zu haben, könnte ebenfalls nicht schaden.

Von Mathias Orbeck