Leipzig

Einmal selbst Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler sein: das Projekt „Pflanze KlimaKultur!“ macht das nun möglich. Darin gehen Biologinnen und Biologen aus Berlin, Leipzig, Halle und Jena gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern der beteiligten Städte den Auswirkungen des Klimawandels nach. Untersucht wird, wie Klimaveränderungen die Wachstumsphasen von Pflanzen verändern – und das im eigenen Garten. Losgehen soll es im kommenden Frühjahr.

Pflanzen spiegeln Klimaveränderungen

„Pflanzen sind besonders sensible Indikatoren für Klimaveränderungen“, erklärt das Projektteam. Dieses setzt sich zusammen aus Wissenschaftlern des Botanischen Gartens in Berlin, des Umweltforschungszentrums, des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung sowie der Botanischen Gärten und Universitäten in Leipzig, Halle und Jena. „Sie spiegeln schnell mögliche ökologische Auswirkungen des Klimawandels.“ Im städtischen Raum wirken sich Wetterextreme stärker aus als in ländlichen Regionen. Temperaturunterschiede beeinflussen die zeitliche Entwicklung der Pflanzen. Deswegen seien städtische Gewächse besonders gut geeignet, um die Folgen des Klimawandels zu erforschen.

Qual der Wahl

Nicht alle Pflanzen sind für ein solches Projekt gleichermaßen gut geeignet. Sie müssen eine Menge Anforderungen erfüllen. „Für die Auswahl der Pflanzen haben wir uns auf einheimische Arten in ihrer Wildform beschränkt, die zudem ungiftig, insektenfreundlich, leicht zu kultivieren und sehr ansehnlich sind“, so das Projektteam. Letztendlich haben es zehn verschiedene krautige Gewächse in die Beete der Botanischen Gärten geschafft.

Zehn dieser elf Pflanzen sind in den Modellbeeten der botanischen Gärten zu finden: Wilde Malve, Steppen-Salbei, Bunte Kronwicke, Gewöhnliche Goldrute, Winterling, Duft-Skabiose, Aufrechte Waldrebe, Kleines Mädesüß, Gewöhnliches Seifenkraut, Echter Eibisch und Wilde Tulpe. Quelle: Birgit Nordt

Forschung im eigenen Garten

Betreut wird das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Projekt in Leipzig durch Dr. Martin Freiberg, Rolf Engelmann und Sebastian Schmid. Dieses Team ist aktuell auf der Suche nach tatkräftiger Unterstützung von Leipziger Naturbegeisterten, die über einen Zeitraum von zwei Jahren in ihrem Garten zehn krautige Pflanzenarten kultivieren.

Dafür werden den Teilnehmenden Jungpflanzen zur Verfügung gestellt, die sie in ihrem eigenen Beet anpflanzen können. Sind diese einmal in der Erde, gilt es, deren Entwicklung von der Ausbildung des Triebs über die Blattentfaltung bis hin zur Blüte genau unter die Lupe zu nehmen. Dokumentiert werden können die Beobachtungen in einem Observationsbogen oder in der speziell für das Projekt entwickelten App.

Bewerbungen werden entgegengenommen

Grüner Daumen oder nicht – mitmachen darf jeder. „Wir freuen uns über das Interesse aller Garten- und Pflanzenbegeisteren in Leipzig. Niemand muss ein Profi sein, aber mit Begeisterung und Leidenschaft bei der Sache“, betont Engelmann. Geplant sind außerdem verschiedene Workshops und Bürgerdialoge, die den Teilnehmenden die Gelegenheit geben, sich untereinander auszutauschen und zu vernetzen. Mit Saisonbeginn des Leipziger Botanischen Gartens können Gartenfans auch das Modellbeet besuchen, auf dem die Pflanzen bereits ausgesät wurden und beobachtet werden können.

Interessenten können sich nun beim Leipziger Team mit einer Mail an Sebastian Schmidt unter sebastian.schmidt@uni-leipzig.de bewerben. Mehr Informationen zum Projekt „Pflanze KlimaKultur!“ gibt es auf fer gleichnamigen Website.

Von Fabienne Küchler