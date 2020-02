Leipziger Hotel-Legende Astoria: Gericht verbietet Bauarbeiten

Leipzig

Eigentlich sollte das frühere Interhotel Astoria – nach 24 Jahren Leerstand – gegen Ende 2020 wieder öffnen. Doch jetzt ist völlig unklar, ob in diesem Jahr überhaupt noch weiter gebaut werden kann. Grund dafür ist ein Rechtsstreit um die Baugenehmigung für die Sanierung, über den die LVZ bereits im vergangenen Sommer exklusiv berichtet hatte.

Der Eigentümer des benachbarten „Hotel zum Löwen“, welches derzeit als „Best-Western“ betrieben wird, hatte Widerspruch gegen die Baugenehmigung der Stadt Leipzig für das ungleich größere Astoria eingelegt.

Arbeiten ruhen seit vergangenem Freitag

Am 30. September 2019 entschied das Leipziger Verwaltungsgericht, dass der Antrag des Nachbarn keine aufschiebende Wirkung entfaltet. Das bedeutete: Die mit hohem Tempo ausgeführte Sanierung konnte zunächst weitergehen. Doch die nächsthöhere Instanz hat diesen Beschluss geändert, teilte das Sächsische Oberverwaltungsgericht ( OVG) am Dienstag der LVZ mit.

So soll das Hotel Astoria nach der denkmalgerechten Sanierung aussehen. Quelle: Vivion

Laut Gerichtssprecher Thomas Tischer wurde bereits am vergangenen Freitag „die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs gegen die zur Sanierung des Grandhotels Astoria erteilte Baugenehmigung vom 20. Juli 2018 angeordnet“.

Heißt: Vor Ort darf seitdem nicht mehr gebaut werden. Dieser Beschluss des OVG sei „unanfechtbar, so dass von der erteilten Baugenehmigung vorerst kein Gebrauch gemacht werden darf, bis über den Widerspruch gegen die erteilte Baugenehmigung entschieden ist“.

Baugenehmigung wahrscheinlich unzulässig

Konkret urteilte der erste Senat: „Bauplanungsrechtlich ist das genehmigte Vorhaben aller Voraussicht nach unzulässig. Es erscheint aufgrund der mit der Baugenehmigung vom 20. Juli 2018 genehmigten Betriebsabläufe und der dabei entstehenden Emissionen nicht gewährleistet, dass an den Außenwänden des benachbarten Hotels die Immissionsrichtwerte von 60 Dezibel tags eingehalten werden können.“

Nach summarischer Prüfung sei davon auszugehen, dass die Lärmauswirkungen gegenüber dem Hotel des Nachbarn das Gebot der Rücksichtnahme nicht beachten. „Dafür, dass die angefochtene Baugenehmigung eine deutlich zu geringe Anzahl von Lieferfahrten für den genehmigten Hotelbetrieb ausweist, spricht bereits die Anzahl der Hotelgäste und Veranstaltungsteilnehmer“, heißt es unter anderem im Beschluss des Oberverwaltungsgerichts. Denn der Genehmigung nach sehe der Hotelbetrieb Betten für 500 Hotelgäste vor und biete Platz für maximal 1400 Tagungs- beziehungsweise Konferenzteilnehmer.

Auch für die Innenausstattung des künftigen Astoria gibt es bereits viele Entwürfe. Der Berliner Investor Vivion hat bislang aber nicht bekannt gegeben, wer das neue Luxus-Hotel mit Ball- und Konferenzzentrum im Hof betreiben wird. Quelle: Vivion

So könnten täglich gut 2000 Gäste mit Speisen und Getränken versorgt werden, hinzu kämen der Restaurant- und Barbetrieb. Es sei nicht ersichtlich, wie diese Versorgung mit den insgesamt veranschlagten vier Lkw-Fahrten und einer Fahrt mittels Kleintransporter täglich möglich sei, heißt es weiter. Die Richter stellen fest: Der An- und Ablieferverkehr sei in den Lärmimmissionsprognosen deutlich zu niedrig angesetzt worden.

Gutachten „offenbar ungeprüft“ übernommen

Bereits 2018 hatte der Leipziger Rechtsanwalt Klaus Füßer für den Nachbarn einen Widerspruch gegen die Baugenehmigung eingereicht. Weil die Behörden darüber nicht entschieden, zog er gegen die Stadt Leipzig vor das Verwaltungsgericht. Die Baugenehmigung weise gröbste Mängel auf und sei rechtswidrig, erläuterte Füßer seinerzeit. Zum Beispiel habe die Stadt Daten aus einem Schallschutzgutachten „offenbar ungeprüft“ übernommen. Dieses Gutachten gehe von 250 Betten im Astoria aus, obwohl dort in Wahrheit 500 Betten in 250 Zimmern entstehen sollen.

„Völlig abwegig“ seien auch die Annahmen zu den Lieferverkehren gewesen, die über eine Zufahrt gleich neben dem Best Western abgewickelt werden und auf einem „Leipziger Wendehammer“ in sieben Metern Abstand zum Nachbarn wenden sollen. Die Stadt gehe bei ihrer Genehmigung davon aus, dass ein Kongresszentrum keinen Lieferverkehr benötige, was gelinde gesagt lebensfremd sei, so der Anwalt. Er betonte zugleich, dass der Nachbar nicht an Zeitverzug beim Astoria interessiert sei, sondern „an vernünftigen Lösungen“, so Füßer.

Viele Monate Zeitverzug zu befürchten

Weder der Astoria-Investor Vivion noch die Stadt Leipzig wollten sich bislang zu dem Rechtsstreit äußern. Falls die Baugenehmigung für die frühere Nobel-Herberge rechtswidrig ist, könnten für neue Planungen und Genehmigungen viele Monate ins Land gehen und hohe Kosten durch den Zeitverzug entstehen.

Von Jens Rometsch