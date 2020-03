Der Leipziger Infektionsmediziner Prof. Dr. Michael Borte (67) leitet am Samstag zusammen mit Prof. Dr. Volker Schuster (65) den 24. Sächsischen Impftag in Leipzig. Er rät in diesen Corona-Zeiten allen Menschen über 60 Jahre, sich gegen Pneumokokken und Grippe impfen zu lassen. Das sei zwar kein Schutz gegen das Coronavirus, helfe aber, gefährliche Doppelerkrankungen zu vermeiden.