Beinahe täglich gibt es verheißungsvolle Nachrichten über neue Corona-Impfstoffe. Gleichzeitig wird in manchen Praxen der Grippeimpfstoff knapp. Prof. Dr. Michael Borte, Direktor des Immundefektzentrums am Leipziger Klinikum St. Georg und Mitglied der Sächsischen Impfkommission, erklärt die Hintergründe.

Lohnt es jetzt noch, sich gegen Grippe impfen zu lassen?

Auf alle Fälle. Ich habe mich selbst vergangene Woche impfen lassen, damit zum Höhepunkt der Grippewelle ein ausreichender Schutz aufgebaut ist. Die Grippewelle beginnt meist um den Jahreswechsel. Die Sächsische Impfkommission empfiehlt die Grippeimpfung für alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen. Kinder sollten schon ab dem vollendeten sechsten Lebensmonat geimpft werden. Damit geht die Sächsische Impfkommission weit über die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission des Robert-Koch-Instituts hinaus. Und: In Sachsen bezahlen die Kassen auch die Influenza-Impfung für alle.

Kleine Kinder verbreiten die Grippe rasend schnell

Warum sollen in Sachsen alle, auch die Kinder, gegen Grippe geimpft werden?

Weil wir davon ausgehen, dass wir alle Risikopatienten sind. Denn jeder hat Kontakte, ob in der Straßenbahn, an Haltestellen, in Schulen oder bei Behörden. Und Kinder stellen bei der Influenza, im Unterschied zur Corona-Infektion, ein großes Risiko dar. Insbesondere die kleinen Kinder sind das Feuer der Infektion, sie verbreiten die Grippe rasend schnell.

Haben Sie eine Erklärung, warum Kinder die Grippeviren verbreiten, die Coronaviren aber nicht?

Das liegt vermutlich an den Rezeptoren im Respirationstrakt, also in den Atemwegen, der kleinen Kinder. Die Grippeviren können dort sehr gut andocken. Schon Säuglinge können sich so mit Grippe anstecken. Aber für das Coronavirus sind die Kleinkind-Rezeptoren offenbar noch nicht ausgebildet.

Reserve an Grippeimpfstoff wird ausgeliefert

Hausärzte in Sachsen müssen aber impfwillige Patienten wegschicken, weil sie gar keinen Grippeimpfstoff mehr haben. Was ist da los?

Ja, es gibt mittlerweile Engpässe. Die Arztpraxen müssen die Bestellung für den Impfstoff schon im Frühjahr abgeben. Und wer da zu zögerlich war, hat jetzt vielleicht keinen mehr. Deutschlandweit gibt es in dieser Grippesaison 26 Millionen Grippeimpfdosen. Die sind noch nicht alle verteilt. Ich weiß aus dem Bundesgesundheitsministerium, dass Minister Spahn jetzt die Bundesreserve von sechs Millionen Impfdosen bis Anfang Dezember ausliefern lässt. Da können sich die Hausärzte noch mal eindecken.

Das wird aber trotzdem nicht für alle reichen, oder?

Wir wissen, dass die Bereitschaft, sich gegen Grippe impfen zu lassen, in Deutschland nur bei 30 bis 40 Prozent liegt. Da reichen normalerweise die 26 Millionen Impfdosen.

Grippe oder Corona - was ist gefährlicher?

Uns erreichen auch Meinungen von Lesern, die sagen, an Grippe würden mehr Menschen sterben als an Corona. Welche Erkenntnisse haben Sie?

Ich halte es da mit den Zahlen. Im schlimmen Grippewinter 2017/18 hatten wir in Deutschland 334 000 Grippe-Infizierte und 25 000 Influenza-Tote. 2018/19 waren es 182 000 gemeldete Grippe-Infizierte und 1700 Tote. Im vergangenen Winter gingen die Zahlen weiter runter. Mit Covid-19 haben sich bisher 815 746 Menschen in Deutschland infiziert, 12 814 starben bis jetzt (17. November – d.Red.) mit der Corona-Infektion. Allein die hohe Zahl der Corona-Infizierten zeigt, dass es keinen Grund zur Verharmlosung der Pandemie gibt. Ohne die Lockdown-Maßnahmen hätten wir gewiss mehr Sterbefälle. Solche Vergleiche sollten keinesfalls genutzt werden, um Covid-19 zu verharmlosen.

Moderne mRNA-Corona-Impfstoffe in der Entwicklung

Es häufen sich die Nachrichten von neuen vielversprechenden Corona-Impfstoffen. Im Gespräch sind aktuell die Impfstoffe von Biontech/ Pfizer, von Curevac aus Tübingen und einer der US-Firma Moderna. Was halten Sie davon?

Die drei genannten Firmen entwickeln unabhängig voneinander einen sogenannten mRNA-Impfstoff. Der Impfstoff von Moderna soll mit 94,5 Prozent in Phase 3 sogar noch eine höhere Wirksamkeit haben als der von Biontech/ Pfizer. Und er ist bei normalen Kühlschranktemperaturen zwischen zwei und acht Grad Celsius für 30 Tage haltbar, während der von Biontech/ Pfizer bei arktischen Temperaturen von minus 70 Grad Celsius gelagert werden muss. Nach dem Auftauen hält er sich bei normalen Kühlschranktemperaturen nur vier bis fünf Tage.

Der Körper sucht selbst eine Lösung

Was ist denn ein mRNA-Impfstoff?

An der DNA, unserer Erbsubstanz, liest die RNA, das ist ein Botenstoff, die Information für den Aufbau von Proteinen ab. Die mRNA im Impfstoff kodiert für bestimmte Spike-Proteine, die das Sars-Cov2-Virus benötigt, um über Rezeptoren menschliche Zellen zu infizieren. Immunzellen produzieren dann diese Spike-Proteine. Das menschliche Immunsystem erkennt diese, stürzt sich darauf und bildet schützende Antikörper, die dann im Körper bleiben – aber keiner weiß, wie lange. Außerdem werden die T-Lymphozyten, die auch zu unseren Immunzellen gehören, scharf gestellt. Und wenn jetzt das richtige Sars-Cov2-Virus kommt, ist das Immunsystem geprägt und stürzt sich sofort auf das Virus. Das ist ein ganz neuer, eleganter Impfstoff. Anders als bei herkömmlichen Impfstoffen muss der Eindringling, der bekämpft werden soll, nicht erst mühsam im Labor herangezüchtet und dann in abgeschwächter Form geimpft werden. Der Körper sucht selbst eine Lösung.

Wenn aber ungewiss ist, wie lange die Antikörper halten, muss man dann ständig nachgeimpft werden?

Das wissen wir noch nicht. Aber wir haben bei uns im St. Georg Patienten, die im März Corona hatten und bei denen jetzt schon keine Antikörper mehr zu finden sind im Blut. Wir untersuchen gerade, ob die Killerzellen, die T-Zellen, noch da sind, die würden gegen einen neuen Corona-Angriff schützen.

Momentan 14 ernsthafte Impfstoff-Kandidaten

Wenn immer mehr Impfstoffe gegen Corona auf den Markt drängen: Wie sollen die Menschen entscheiden, welcher für sie der Beste ist?

Jede neue Impfstoffentwicklung und –testung ist wichtig und bringt uns weiter. Weltweit gibt es momentan 14 ernsthafte Impfstoffkandidaten. Es ist sinnvoll, verschiedene Impfstoffe zu entwickeln und zu erproben, um für den jeweiligen Personenkreis, also jüngere, ältere oder vorerkrankte Menschen, dann den geeignetsten Impfstoff zu finden.

Wie sehen die Lagerungspläne für den Biontech/Pfizer-Impfstoff aus, auf den wir uns derzeit konzentrieren?

Deutschlandweit sollen für diesen Impfstoff 60 Impfstofflager-Stätten mit Tiefkühlkapazitäten aufgebaut werden, um den Impfstoff zwischenzulagern. Für Sachsen sind da das Universitätsklinikum Dresden, das Universitätsklinikum Leipzig und die Bundeswehr angesprochen worden.

Wenn 60 Prozent geimpft sind, ist die Pandemie besiegt

Wer wird zuerst geimpft?

In der ersten Phase wird es noch nicht genügend Impfstoff geben, da werden priorisierte Personen geimpft. Dazu gehören Pflegeheimbewohner, Pfleger, Ärzte, Krankenschwestern, Polizisten, Feuerwehrleute und Lehrer. In der zweiten Phase, wenn es genügend Impfstoff gibt, können dann alle geimpft werden, die es wollen. Die Bereitschaft liegt derzeit laut Umfragen bei 60 Prozent. Und wenn wir 60 Prozent der Bevölkerung geimpft haben, ist die Pandemie besiegt. Dann wird es zwar noch Erkrankungen geben, aber die Infektionszahlen steigen nicht mehr an.

Wo sollen die Corona-Impfzentren in Sachsen entstehen?

In jedem Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt eines, das sind dann 13. Außerdem soll es mobile Impfteams geben, das halte ich für sehr wichtig. Denn diese müssen dann z. B. in die Pflegeheime, auf die Polizeiwachen und in die Schulen gehen.

Impfen dürfen nur Ärzte

Dort sollen auch Medizinstudenten mitmachen. Dürfen die auch impfen?

Eigentlich nicht. Impfen einschließlich der Aufklärung dafür ist eine ärztliche Leistung und nur für approbierte Ärzte zugelassen. Man braucht in Sachsen nach einem Beschluss der Sächsischen Landesärztekammer das Zertifikat Schutzimpfung. Das erhalten die Ärzte durch Teilnahme an einem Kurs für Schutzimpfungen. Ich bin selbst als Referent bei diesen Kursen aktiv dabei. Pandemiezeiten sind Ausnahmezeiten. Da ist es durchaus legitim, darüber nachzudenken, wie Medizinstudenten z. B. die mobilen Teams unterstützen könnten.

Aber reichen ein Impfzentrum und mobile Teams, um eine Großstadt wie Leipzig zu impfen?

Da habe ich meine Zweifel. Deshalb hat das Klinikum St. Georg auch schon Hilfe angeboten.

Würden Sie sich impfen lassen?

Ja, es ist ja kein Eingriff in die Genetik. Das verändert nicht die Erbsubstanz. Aber ich muss zugeben, dass ich kein Freund der verkürzten Zulassung von Impfstoff bin.

Mögliche Langzeitfolgen noch nicht erforscht

Aber ist das nicht bei allen derzeit angepriesenen Impfstoffen der Fall?

Ja, deshalb sind mögliche Langzeitfolgen nach drei Monaten noch nicht sicher erforscht, da braucht man mindestens ein bis zwei Jahre. Aber ich bin ja hier im Krankenhaus mit Corona-Patienten im Kontakt, da ist die Impfung wichtig. Es wird aber keine Impfpflicht gegen. Also wenn ein Lehrer oder Polizist sich nicht impfen lässt, bekommt er kein Berufsverbot.

Und was bedeutet eigentlich bei der Impfstoffentwicklung Phase 3?

In Phase 1 wird an einer kleinen Gruppe von Freiwilligen getestet, ob der Impfstoff überhaupt wirkt und wie verträglich und sicher er ist. In Phase 2 wird der Kreis der Testpersonen dann ausgeweitet. Sie dient der Überprüfung des Therapiekonzeptes und der Dosisfindung. In Phase 3 kommen noch mehr Testpersonen dazu. Sie dient dem Wirksamkeitsnachweis und der Marktzulassung. Bei Biontech/ Pfizer sind das in Phase 3 derzeit über 43 000 Menschen. Die Schutzwirkung liegt bei 90 Prozent.

Interview: Anita Kecke

