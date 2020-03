Leipziger Infektiologe zu Ministerin Köpping: „Wir sind vorbereitet bis zur Zahl x“

Leipzig

„Sind wir gut vorbereitet?“, möchte die Ministerin wissen. Christoph Lübbert, Chef-Infektiologe am St. Georg, antwortet wie erhofft. Zumindest fast. „Ja, wir sind vorbereitet bis zur Zahl x, bei der wir in die Knie gehen würden. Alles, was bisher absehbar ist, können wir schultern.“

Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) hat am Donnerstag die Sonderisolierstation des Klinikums besucht, eines von bundesweit sieben Zentren für Patienten mit schwerwiegenden, hochansteckenden Krankheiten. Am Mittwoch hatte die Politikerin mit dem ersten Sachsen telefoniert, der mit dem neuartigen Coronavirus infiziert ist.

Eigene Ambulanz für Corona-Verdachtsfälle

„Es geht ihm gut“, berichtet sie über den 67-Jährigen, der in seiner Wohnung im Osterzgebirge in häuslicher Quarantäne bleibt. „Wenn er richtig krank wird“, findet Lübbert, „sollte er zu uns kommen“. Immerhin sind genau für solche Fälle aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen die 44 Betten auf der Station gedacht. „Ansonsten darf er im Erzgebirge bleiben.“

18 Betten sind momentan mit Patienten belegt, die an Tuberkulose, Malaria, einer Lungenentzündung leiden. Zwei von zwölf Einzelzimmern mit Schleusen werden permanent für mögliche Corona-Erkrankte freigehalten. Für den Notfall gibt es Pläne, die gesamte Station für das neuartige Virus zu räumen. Seit Dienstag bietet das St. Georg tagsüber zudem eine eigene Ambulanz für Corona-Verdachtsfälle an. An einer städtischen Telefon-Hotline wird noch gebastelt.

Personal mindestens so wichtig wie die Räume

Aber die speziellen Räume seien es nicht allein, erklärt Lübbert: „Mindestens so wichtig ist unser eingeübtes Personal. Die Ärzte und Pfleger wissen genau, wie man sich nicht ansteckt. Sie sind mit Leidenschaft dabei und unser ganzer Stolz“ – für Köpping der Anlass, „einfach danke zu sagen“.

Von Mathias Wöbking