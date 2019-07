Leipzig

Britta Taddiken, Pfarrerin an der Leipziger Thomaskirche und Mitinitiatorin des Aufrufes 2019, sowie Regisseurin Janna Kagerer vom Theater Eumeniden Leipzig haben auf der Plattform Campact einen offenen Brief an die CDU-Landesverbände in den Bundesländern Sachsen, Thüringen und Brandenburg veröffentlicht. In dem Schreiben werden die Christdemokraten dieser Länder aufgefordert, im Vorfeld der anstehenden Landtagswahlen eine offizielle schriftliche Erklärung zu veröffentlichen, aus der klar hervorgeht, ob ein Regierungsbündnis mit der Alternative für Deutschland (AfD) kategorisch ausgeschlossen wird oder nicht. Bis Mitte August könne dieser Aufruf im Internet mit unterzeichnet werden, teilten Britta Taddiken und Janna Kagerer mit.

Die Übergabe der Unterschriften findet am Sonntag, 18. August, um 11.30 Uhr im Gemeindesaal der Thomaskirche, Dittrichring 12, im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung statt.

Vertreterinnen und Vertreter der angesprochenen Landesverbände der Union wurden zu der Veranstaltung eingeladen und sollen im Rahmen der Unterschriften-Übergabe die Gelegenheit erhalten, eine eventuell bis dahin formulierte Erklärung ihres Verbandes zu verlesen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben danndie Möglichkeit, mit den Politikern ins Gespräch zu kommen.

Von lvz