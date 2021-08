Leipziger Initiative warnt vor AfD-Erfolg

Leipzig

Die Umfragen sind deutlich: Sowohl eine LVZ-Befragung als auch der MDR sehen die AfD bei der Bundestagswahl aktuell als stärkste Kraft in Sachsen. Das Szenario von 2017, als die AfD mit 0,1-Prozentpunkten (Zweitstimmen) hauchdünn vor der CDU lag, könnte sich damit 2021 wiederholen. Dagegen macht die Leipziger Demokratie-Kampagne „Aufruf 2019“ mobil. „Leider ist in Sachsen der Anteil der AfD an Wähler*innenstimmen erschreckend hoch. Noch aber haben wir Zeit, Menschen davon zu überzeugen, dass die AfD zu den großen Herausforderungen und Problemen nichts beizutragen hat“, schreiben die Initiatoren in einem Aufruf, der am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Zu den Unterstützern der Initiative, die bereits 2019 vor der sächsischen Landtagswahl aktiv war, gehören Ex-Thomaskirchenpfarrer Christian Wolff, Thomaskirchen-Pfarrerin Britta Taddiken, „Prinzen“-Musiker Sebastian Krumbiegel, Manuela Grimm vom DGB Leipzig-Nordsachsen, Bürgerrechtlerin Gisela Kallenbach, BMW- Betriebsratschef Jens Köhler und Dr. Barbara Rucha. „Wir wollen die demokratischen Parteien stärken und rechtsnationalistische Gruppierungen wie AfD/Pegida zurückdrängen“, so ihr Credo.

Sie alle fordern, dass in den kommenden Wochen soviel wie möglich im Wahlkampf diskutiert werden soll und die Positionen gegen die AfD klargestellt werden. Es gehe dabei um große Themen wie Klimawandel („Den die AfD verleugnet“), die EU-Zusammenarbeit („Wer wie die AfD den Austritt Deutschlands fordert, unterstützt den Nationalismus“) die Corona-Pandemie und die öffentliche Infrastruktur.

Von abö